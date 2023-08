Ascolti tv: Montalbano e Scherzi a parte, sfida senza storia

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda lunedì 21 agosto 2023.

Altra vittoria per la replica de Il Giovane Montalbano 2 (Rai Uno), che si aggiudica la prima serata con ampio margine di distacco (21.1% di share). Secondo posto per la replica di Scherzi a Parte (Canale Cinque) che si ferma all’11.9% di share e poco più di 1,4 milioni di spettatori sintonizzati. Terzo posto per i Mondiali di Atletica (Rai Due) che registrano un buon 9.8%. Ampiamente sotto il milione di spettatori i programmi degli altri canali.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 21 agosto 2023:

Rai Uno: Il Giovane Montalbano 2 in replica ha totalizzato 2.908.000 spettatori (21.1% di share);

Canale Cinque: la replica di Scherzi a Parte ha avuto 1.438.000 spettatori (11.9%);

Rai Due: I Mondiali di Atletica hanno interessato 1.486.000 spettatori (9.8%); A seguire la docuserie Scugnizzi per Sempre ha totalizzato 300.000 spettatori (2.5%);

Italia Uno: Le Iene Presentano Inside ha avuto un ascolto di 686.000 spettatori (6.1%);

Rai Tre: Report ha convinto 762.000 persone (5.3%);

Rete Quattro: All’Inseguimento della Pietra Verde ha raggiunto 528.000 spettatori (4%);

La7: Atlantide – Files ha interessato 219.000 spettatori (2.2%);

TV8: Vento di Passioni ha fatto compagnia a 237.000 spettatori (1.9%);

Nove: Frankenstein Junior ha catturato l’attenzione di 196.000 spettatori (2%).

Ascolti tv lunedì 21 agosto 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: Techetechete’ ha raggiunto 2.774.000 spettatori (18.3% di share);

Canale5: Paperissima Sprint ha convinto 2.184.000 persone (14.4%);

Rai Uno: Reazione a catena è stato seguito da 2.010.000 spettatori (20.6%) nella prima parte e nella seconda da 3.151.000 spettatori (25.9%);

Canale 5: The Wall ha ottenuto 1.239.000 telespettatori (13.3%) nella prima parte e ne ha avuti 1.898.000 (16.1%) nella seconda;

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 673.000 spettatori (4.4%);

Rete Quattro: Controcorrente Estate ha informato 614.000 spettatori (4.1%) nella prima parte e ne ha ottenuti 640.000 (4.2%) nella seconda;

La7: In Onda ha informato 887.000 spettatori (5.8%).

Ascolti tv lunedì 21 agosto 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Don Matteo 11 è stato seguito da 1.131.000 spettatori (10.7% di share) nella prima puntata e da 1.043.000 (11.9%) nella seconda;

Rai Uno: Sei sorelle ha intrattenuto 734.000 spettatori (9.6%);

Rai Uno: Estate in Diretta ha interessato 1.432.000 spettatori (17.5%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.453.000 telespettatori (21%);

Canale 5: Terra Amara ha conquistato 2.585.000 telespettatori (23.9%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto un ascolto medio di 2.090.000 spettatori (22.1%).

Ascolti tv della mattina di lunedì 21 agosto 2023