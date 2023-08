Ascolti tv: Montalbano e Scherzi a parte, chi ha preso una batosta

Per la seconda settimana di seguito a vincere la serata è stata la replica de Il Giovane Montalbano 2, in onda su Rai 1, che si è portato a casa ben 2.444.000 utenti e il 20.9% di share, leggermente meno della scorsa settimana ma tanto è bastato per aggiudicarsi la medaglia d’oro della programmazione di ieri sera. A seguire la replica di Scherzi a Parte su Canale 5 che ha intrattenuto 1.339.000 di spettatori, un risultato nettamente inferiore al diretto concorrente in casa Rai. Male per Report su Rai 3 che ha interessato solamente 881.0o0 telespettatori, un numero ben al di sotto di quello portato a casa la scorsa settimana. Per quanto riguarda la programmazione sulle altre reti, numeri abbastanza deludenti: in ogni caso si è rimasti abbondantemente sotto al milione di spettatori.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 14 agosto 2023:

Rai Uno: Il Giovane Montalbano 2 in replica ha totalizzato 2.444.000 spettatori (20.9% di share);

Canale Cinque: la replica di Scherzi a Parte ha avuto 1.339.000 spettatori (12.5%);

Rai Due: Che Todd ci aiuti ha interessato 420.000 spettatori (3.7%);

Italia Uno: Calcio – Coppa Italia – Torino Vs Feralpisalo’ ha avuto un ascolto di 602.000 spettatori (5.5%);

Rai Tre: Report ha convinto 881.000 persone (7.1%);

Rete Quattro: Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto ha raggiunto 462.000 spettatori (3.6%);

La7: Atlantide – Files L’omicidio di Meredith ha interessato 265.000 spettatori (2.2%);

TV8: Dirty Dancing – Balli proibiti ha fatto compagnia a 376.000 spettatori (3.2%);

Nove: Armageddon – Giudizio finale ha catturato l’attenzione di 306.000 spettatori (2.9%).

Ascolti tv lunedì 14 agosto 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: Techetechete’ ha raggiunto 2.520.000 spettatori (19% di share);

Canale5: Paperissima Sprint ha convinto 2.075.000 persone (15.6%);

Rai Uno: Reazione a catena è stato seguito da 2.042.000 spettatori (23.8%) nella prima parte e nella seconda da 2.916.000 spettatori (28%);

Canale 5: The Wall ha ottenuto 1.018.000 telespettatori (12.5%) nella prima parte e ne ha avuti 1.399.000 (13.9%) nella seconda;

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 614.000 spettatori (4.6%);

Rete Quattro: Controcorrente Estate ha informato 532.000 spettatori (4%) nella prima parte e ne ha ottenuti 706.000 (5.3%) nella seconda;

La7: In Onda Estate ha informato 865.000 spettatori (6.5%).

Ascolti tv lunedì 14 agosto 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Don Matteo 11 è stato seguito da 1.161.000 spettatori (11.6% di share) nella prima puntata e da 1.095.000 (13.1%) nella seconda;

Rai Uno: Sei sorelle ha intrattenuto 725.000 spettatori (9.8%);

Rai Uno: Estate in Diretta ha interessato 1.337.000 spettatori 18(%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 1.954.000 telespettatori (17.7%);

Canale 5: Terra Amara ha conquistato 1.798.000 telespettatori (21.7%);

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto un ascolto medio di 996.000 spettatori (13.5%).

Ascolti tv della mattina di lunedì 14 agosto 2023