Ascolti tv: Montalbano e Europei pallavolo bene, crolla Canale 5

Ad aggiudicarsi la prima serata di lunedì 28 agosto, con ampio margine, è la replica de Il Giovane Montalbano 2 (Rai Uno) che registra il 19.1% di share e oltre 3 milioni di spettatori sintonizzati. Secondo posto per la partita degli Europei Maschili di Pallavolo – Italia-Belgio (Rai Due) che si ferma al 10.2%. Nulla da fare per il Maurizio Costanzo Show – Speciale 20 anni (Canale Cinque), che registra un non esaltante 9% di share (1.432.000 spettatori) e si piazza sul gradino più basso del podio. 9% anche per Le Iene presentano: Inside (Italia Uno), che però coinvolge 1.174.000 spettatori.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 28 agosto 2023:

Rai Uno: Il Giovane Montalbano 2 in replica ha totalizzato 3.037.000 spettatori (19.1% di share);

Canale Cinque: Maurizio Costanzo show – Speciale 20 anni ha avuto 1.432.000 spettatori (9%);

Rai Due: la partita degli Europei Maschili di Pallavolo – Italia-Belgio hanno interessato 1.746.000 spettatori (10.2%);

Italia Uno: Le Iene presentano: Inside ha avuto un ascolto di 1.174.000 spettatori (9%);

Rai Tre: Copia originale ha convinto 803.000 persone (4.9%);

Rete Quattro: The Rock ha raggiunto 476.000 spettatori (3.6%);

La7: Atlantide – Files ha interessato 426.000 spettatori (2.7%);

TV8: Trappola in alto mare ha fatto compagnia a 361.000 spettatori (2.3%);

Nove: The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo ha catturato l’attenzione di 378.000 spettatori (2.5%).

Ascolti tv lunedì 28 agosto 2023: preserale e access prime time

Techetechete’ vince con distacco su Paperissima Sprint. Reazione a Catena si impone ancora sulla replica di The Wall.

Rai Uno: Techetechete’ ha raggiunto 3.550.000 spettatori (19.7% di share);

Canale5: Paperissima Sprint ha convinto 2.645.000 persone (14.7%);

Rai Uno: Reazione a catena è stato seguito da 2.553.000 spettatori (23.2%) nella prima parte e nella seconda da 3.838.000 spettatori (27.6%);

Canale 5: The Wall ha ottenuto 1.317.000 telespettatori (12.9%) nella prima parte e ne ha avuti 2.116.000 (15.9%) nella seconda;

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.539.000 spettatori (8.5%);

Rete Quattro: Controcorrente Estate ha informato 767.000 spettatori (4.3%) nella prima parte e ne ha ottenuti 717.000 (4%) nella seconda;

La7: In Onda ha informato 1.071.000 spettatori (5.9%).

Ascolti tv lunedì 28 agosto 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Don Matteo 12 è stato seguito da 1.255.000 spettatori (12.5% di share);

Rai Uno: Sei sorelle ha intrattenuto 887.000 spettatori (10.8%);

Rai Uno: Estate in Diretta ha interessato 1.819.000 spettatori (20.4%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.632.000 telespettatori (21.1%);

Canale 5: Terra Amara ha conquistato 2.680.000 telespettatori (23.6%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto un ascolto medio di 2.157.000 spettatori (22.7%).

Ascolti tv della mattina di lunedì 28 agosto 2023