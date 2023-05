Ascolti tv: Migliori anni e Volo, chi ha vinto e chi ha preso la batosta

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 27 maggio 2023

I migliori anni dell’estate (Rai Uno) di Carlo Conti perdono un milione di utenti rispetto allo scorsa settimana, raggiungendo quasi 2.9 milioni di spettatori (19.7% di share). La batosta è presto spiegata: è da attribuire alla controprogrammazione organizzata da Canale Cinque che ha proposto Il Volo – Tutti per uno (Live) che ha conquistato la prima serata coinvolgendo 3.1 milioni di persone (23.6%). Per il resto del palinsesto solo le briciole, con nessun programma in grado di andare oltre la soglia del milione di utenti.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 27 maggio 2023:

Rai Uno, I migliori anni dell’estate ha appassionato 2.864.000 spettatori con il 19.7% di share;

Canale 5, Il Volo – Tutti per uno (live) ha convinto 3.128.000 spettatori con il 23.6% di share;

Rai Due, FBI ha ottenuto 912.000 utenti (5.4%) e poi 817.000 (5%);

Italia Uno, Shrek II ha interessato 932.000 spettatori (5.7%);

Rai Tre, Le ragazze ha totalizzato 951.000 persone (6.4%);

Rete 4, …Altrimenti ci arrabbiamo è stato seguito da 715.000 spettatori (4.6%);

La 7, Eden, un pianeta da salvare ha convinto 377.000 spettatori (2.6%);

Tv 8, Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha totalizzato 296.000 spettatori (1.8%);

Nove, Reazione a catena ha raggiunto 234.000 persone (1.5%).

Ascolti tv sabato 27 maggio 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: Affari tuoi: 4.130.000 spettatori (25.9%);

Canale 5: Striscia la notizia è stato seguito da 2.607.000 persone (16.3%);

Italia Uno: NCIS è piaciuto a 881.000 telespettatori (5.7%);

Rete 4: Controcorrente ha ottenuto 550.000 spettatori nella prima parte del programma (3.7%) mentre nella seconda ne ha avuti 533.000 (3.3%);

La 7: In onda ha raggiunto 757.000 persone (4.8%);

Rai Tre: Le Parole ha interessato 1.245.000 spettatori (7.7%);

Rai Uno: L’Eredità Sfida dei 7 ha intrattenuto 2.102.000 spettatori (21.3%); L’Eredità – Gioco finale ha avuto 2.933.000 utenti (24.9%);

Canale 5: Avanti un altro! Story ha raggiunto 1.434.000 spettatori (15.6%) e nella seconda parte ne ha 2.029.000 raggiunti (17.8%).

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 154.000 spettatori (1.6%) nella prima parte e 255.000 spettatori (2.3%) nella seconda.

Ascolti tv sabato 27 maggio 2023: il pomeriggio