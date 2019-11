Ascolti tv mercoledì 6 novembre: La La Land e Oltre la soglia pareggiano e deludono

Dati ascolti Tv mercoledì sera 6 novembre: pareggio tra La La Land e Oltre la soglia

Mercoledì sera 6 novembre è andata in onda la prima puntata di Oltre la soglia su Canale 5 ed è stato trasmesso anche il famosissimo La La Land su Rai Uno. Sebbene le aspettative fossero abbastanza alte per entrambi i prodotti non si può dire che abbiano lasciato il segno: la messa in onda della fiction di Canale 5 infatti ha fatto registrare l’11.3% di share e ha interessato 2.348.000 telespettatori mentre quella di La La Land è arrivata all’11.4% per un totale di 2.345.000 telespettatori; insomma un sostanziale pareggio che non ha fatto brillare le prime serate di entrambe le reti.

Ascolti Tv 6 novembre, buona performance per Chi l’ha visto?

Queste performance non proprio entusiasmanti mettono in risalto invece quella di Rai Tre che con Chi l’ha visto?, programma ormai cult del palinsesto, ha raggiunto 2.092.000 telespettatori per uno share tondo del 10%:

Rai Uno – La La Land: 2.345.000 telespettatori, share 11.4%; Rai Due – Volevo fare la rockstar: 1.510.000 telespettatori, share 6.6%; Rai Tre – Chi l’ha visto?: 2.092.000 telespettatori, share 10%; Rete Quattro – Fuori dal coro: 1.246.000 telespettatori, share 6.5%; Canale 5 – Oltre la soglia: 2.348.000 telespettatori, share 11.3%; Italia Uno – Outcast – L’ultimo templare: 1.225.000 telespettatori, share 5.2%; La 7 – Atlantide – Berlino, la caduta del muro: 554.000 telespettatori, share 2.6%.

Mercoledì 6 novembre ascolti access prime time, trionfano I Soliti Ignoti e Viva Rai Play!

Tutto il contrario invece per i dati di access prime time che fanno registrare dei numeri da capogiro su Rai Uno: Viva Rai Play! e i Soliti Ignoti hanno sfondato la barriera dei 5 milioni e mezzo e si sono portati rispettivamente al 22.05 e al 21.63% di share; anche Striscia comunque si è difeso bene col 17.64% di share e ben 4.624.000 di telespettatori raggiunti. Vediamo tutti i dati:

Rai Uno – Viva Rai Play! + Soliti Ignoti – Il ritorno: 5.599.000 telespettatori, share 22.05% + 5.718.000 telespettatori, share 21.63%; Rai Due – Tg2 Post: 869.000 telespettatori, share 3.30%; Rai Tre – Blob + That’s Amore + Un posto al sole: 1.001.000 telespettatori, share 4.18% + 1.060.000 telespettatori, share 4.25% + 1.726.000 telespettatori, share 6.63%; Rete Quattro – Stasera Italia prima e seconda parte: 1.204.000 telespettatori, share 4.77% + 1.303.000 telespettatori, share 4.95; Canale 5 – Striscia la Notizia: 4.624.000 telespettatori, share 17.64%; Italia Uno – CSI: Miami: 1.202.000 telespettatori, share 4.69%; La 7 – Otto e Mezzo: 1.690.000 telespettatori, share 6.51%.

Dati Auditel 6 novembre preserale: L’Eredità vince su Caduta Libera

La sfida del preserale infine è stata vinta sempre da Rai Uno con L’Eredità; segnaliamo comunque che Caduta Libera ha saputo farsi valere: