Ascolti Tv mercoledì 6 febbraio, Sanremo cala rispetto all’anno scorso

Ascolti di mercoledì 6 febbraio 2019: il Festival di Sanremo delude davvero?

Gli ascolti di Sanremo 2019 sono una delusione? Qualcuno ha parlato di insuccesso, ma la verità è che la seconda edizione capitanata da Claudio Baglioni non ha deluso le aspettative. E non ha fatto molto peggio rispetto alla seconda puntata dell’anno precedente. Se nel 2018 il Festival di Sanremo ha registrato il 47.70% di share (con 9.687.000 telespettatori), quest’anno invece ha portato a casa il 47.3% di share (con 9.1444.000 telespettatori). Il Sanremo di Baglioni continua a essere uno dei più visti degli ultimi 20 anni. Un altro successo, per la Rai, che ha confidato anche quest’anno nella competenza di un cantante, conduttore, nonché direttore artistico, che è riuscito a portare sul palco dell’Ariston concorrenti tutti diversi tra loro, accontentando i gusti di un pubblico via via sempre più variegato.

Ottimi ascolti per il Festival di Sanremo di Claudio Baglioni

Questi sono gli ascolti di mercoledì 6 febbraio completi. Nella prima serata, Sanremo Smart ha registrato il 38.79% di share (10.805.000 telespettatori); la prima parte del Festival di Sanremo ha invece ottenuto il 46.35% di share e il 51.98% nella seconda. Il Tg 1 60 secondi ha raggiunto il 49.86% di share (4.672.000 telespettatori). Sapore di Te di Canale 5 6.73% di share, su Rai 2 The Wolf of Wall Street 3.26%, su Italia 1 Dark Shadows 3.88% , Chi l’ha visto di Rai 3 7.86% e la #CR4: La Repubblica delle Donne 1,95%.

Il Dopofestival piace (abbastanza): gli ascolti della seconda puntata

Non è andato per niente male nemmeno il Dopofestival di Sanremo – avete visto la gaffe di Anna Foglietta? – che ha ottenuto il 29.91% di share. Gli ascolti della seconda puntata di Sanremo non deludono, quindi, e potrebbero essere molto simili a quelli della terza. Ci riserverà una grande sorpresa con la finale? Claudio Baglioni ha dimostrato ancora una volta di esser capace di confezionare un programma di successo che piace agli italiani. Anche se in molti hanno trovato le prime due puntate piuttosto noiose. Cambieranno idea?