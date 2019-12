Ascolti tv mercoledì 4 dicembre: riparte bene All together now

Mercoledì 4 dicembre, ascolti tv della prima serata: vince All together now

Nuova sfida a colpi di ascolti tv tra Mediaset e Rai. E ancora una volta c’è un vincitore chiarissimo. Ma partiamo dai dati, precisamente da mercoledì sera, quando a sfidarsi sono stati All together now, alla sua seconda edizione con la conduzione di Michelle Hunziker, e il film Fratelli unici; a vincere, il talent show con il 16.5% di share e 2.706.000 telespettatori, dati molto più lusinghieri rispetto a quelli del film che ha interessato 2.431.000 spettatori per uno share dell’11%. L’esordio della seconda edizione di All together now non si è rivelato dunque catastrofico, anzi, anche se bisognerà vedere come andranno le puntate successive. Vediamo gli altri dati.

Ascolti tv mercoledì 4 dicembre, confermati i trend di sempre dell’access prime time e del preserale

Al solito l’access prime time è dominato dall’imbattibile I soliti ignoti – Il ritorno che ha raggiunto 5.269.000 telespettatori pari al 20.6% di share: dati molto più importanti rispetto a quelli di Striscia la notizia che su Canale 5 fa registrare 4.472.000 telespettatori e uno share del 17.5%. Riguardo al preserale L’Eredità si conferma il programma più visto con un pubblico di 5.155.000 telespettatori e uno share del 25.6%; su Canale 5 fa abbastanza bene Conto alla Rovescia che ha interessato 3.386.000 telespettatori per uno share del 17.3%.

Dati auditel 4 dicembre, Mediaset sorride con Pomeriggio Cinque e Uomini e Donne

Mediaset fa molto meglio di Rai nel primo pomeriggio e oltre, visti l’arsenale delle soap opera schierate su Canale 5, i dati di Uomini e Donne e quelli di Pomeriggio Cinque; per la precisione il people show di Maria De Filippi ha raggiunto 3.094.000 telespettatori, per uno share del 24.26%, mentre Pomeriggio Cinque ha interessato nella prima parte 2.152.000, e nella seconda 2.423.000, per uno share pari rispettivamente al 17.38 e 17.35%. Lo Zecchino d’oro comunque si è difeso bene con 1.938.000 telespettatori e il 14.97% di share.