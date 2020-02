Ascolti Tv 19 febbraio: chi vince tra Chi vuol essere milionario? e C’est la vie

Mercoledì 19 febbraio, ascolti tv prima serata: la sfida tra Chi vuol essere milionario? e C’est la vie – Prendila come viene

La serata di mercoledì 19 febbraio si è conclusa sostanzialmente con un pari merito fra Chi vuol essere milionario? e C’est la vie – Prendila come viene; i dati parlano effettivamente di un 10.7% di share e 2.399.000 telespettatori per il film Rai, e del 12.2 e di 2.251.000 persone raggiunte per il programma di Gerry Scotti: si tratta di un sostanziale pareggio perché se è vero che lo share di Chi vuol essere milionario? è stato più alto non si può dire lo stesso dei valori assoluti che invece vedono vincere Rai di oltre 100mila telespettatori. Segnaliamo inoltre la discreta performance del Cacciatore su Rai Due che riparte dal 7.5% e da 1.796.000 telespettatori: su Rai Uno avrebbe fatto senza dubbio di più.

Ascolti tv mercoledì 19 febbraio, niente di nuovo tra Rai e Mediaset

Niente di diverso rispetto alle altre settimane per quanto riguarda i dati sul preserale e sull’access prime time: I soliti ignoti – Il ritorno ha infatti raggiunto 5.552.000 telespettatori pari al 20.9% di share mentre Striscia la notizia su Canale 5 si è fermata a 4.611.000 telespettatori e a uno share del 17.3%. Relativamente al preserale L’Eredità ha conquistato 5.423.000 telespettatori per uno share del 26.4%; su Canale 5 invece Avanti un altro! ha interessato 4.289.000 telespettatori per uno share del 21.3%. Si tratta di un trend stabile ormai che forse potrà essere interrotto solo con l’inizio della prossima stagione televisiva.

Dati auditel 19 febbraio pomeriggio, vola Uomini e Donne e vince Mediaset

Si può dire lo stesso del pomeriggio, dove il trend è però favorevole a Mediaset che ieri tra l’altro ha visto Uomini e Donne superare i 3 milioni di telespettatori e il 23% di share, non una novità ma un dato comunque da sottolineare; vediamo una sintesi delle principali trasmissioni televisive:

Mediaset

Beautiful: 2.564.000 telespettatori e 16.9% di share;

Una Vita: 2.465.000 telespettatori e 16.7% di share;

Uomini e Donne: 3.006.000 telespettatori e 23.3% di share;

Gf Vip 4: 2.227.000 telespettatori e 20.2% di share;

Amici: 2.282.000 telespettatori e 20.7% di share;

Il Segreto: 2.199.000 telespettatori e 19.6% di share;

Pomeriggio Cinque: prima parte: 1.897.000 telespettatori e 15.9% di share; seconda parte: 2.284.000 telespettatori e 16.6% di share.

Rai