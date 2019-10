Ascolti tv mercoledì 16 ottobre: vince Amici Celebrities, la cura De Filippi fa bene

Dati ascolti Tv mercoledì sera 16 ottobre: vince Amici Celebrities con Michelle Hunziker (e Maria De Filippi)

La sfida degli ascolti tv di mercoledì 16 ottobre è stata vinta da Amici Celebrities che per la serata – come ormai tutti saprete – ha ospitato Maria De Filippi nelle vesti di giudice; si fa per dire, chiaramente, visto che nonostante la bravura di Michelle Hunziker la presenza della De Filippi è stata di grande aiuto, e più che una giudice in realtà ci è sembrata una co-conduttrice a tutti gli effetti. Lo show ha sforato i 3 milioni (2.978.000 per la precisione) per uno share del 18.5% che gli ha consegnato la vittoria (scontata con una concorrenza del genere) della serata.

Ascolti Tv 16 ottobre, Rocco Schiavone 3 (2.652.000) tallona Celebrities (2.978.000): ottima performance

Degli altri prodotti televisivi segnaliamo l’ottima performance di Rocco Schiavone 3 che pur essendo distante di circa 7 punti percentuali da Celebrities riesce a superare i 2 milioni e mezzo (2.652.000 per la precisione) tallonando il talent show di Canale 5.

Rai Uno – Speciale Tg1: 1.571.000 telespettatori, share 7%; Rai Due – Rocco Schiavone 3: 2.652.000 telespettatori, share 11.6%; Rai Tre – Chi l’ha visto?: 2.047.000 telespettatori, share 10.1%; Rete Quattro – Fuori dal coro: 1.140.000 telespettatori, share 6.1%; Canale 5 – Amici Celebrities: 2.978.000 telespettatori, share 18.5%; Italia Uno – Safe House – Nessuno è al sicuro: 1.308.000 telespettatori, share 6%; La 7 – Atlantide – Paolo Borsellino, depistaggio di stato: 588.000 telespettatori, share 3.1%.

Mercoledì 16 ottobre ascolti access prime time, trionfa I soliti ignoti

Per quanto riguarda l’access prime time segnaliamo l’ottima performance del programma I soliti ignoti che riesce a imporsi sul resto delle trasmissioni con il 20.55% di share e un totale di 5.206.000 telespettatori:

Rai Uno – I soliti ignoti: 5.206.000 telespettatori, share 20.55%; Rai Due – Tg2 Post: 988.000 telespettatori, share 3.86%; Rai Tre – Blob + Storie minime + Un posto al sole: 946.000 telespettatori, 4.17% share + 1.360.000 telespettatori, 5.65% share + 1.820.000 telespettatori, 7.2% share; Rete Quattro – Stasera Italia prima e seconda parte: 1.400.000 telespettatori, share 5.77% + 1.390.000, 5.45%; Canale 5 – Striscia la notizia: 4.651.000 telespettatori, share 18.34%; Italia Uno – CSI: Miami: 1.054.000 telespettatori, share 4.27%; La 7 – Otto e mezzo: 1.843.000 telespettatori, share 7.39%.

Dati Auditel 16 ottobre preserale: L’Eredità vince ancora su Caduta Libera

Confermano infine la tendenza della settimana scorsa i dati dei due diretti sfidanti del preserale L’Eredità e Caduta Libera: