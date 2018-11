Ascolti tv martedì 27 novembre, debutto da record per L’Amica Geniale

Oltre 7 milioni di spettatori per la prima puntata de L’Amica Geniale in onda ieri

Clamoroso successo per L’Amica Geniale. Ieri sera, martedì 27 novembre, il debutto della nuova fiction di Rai1 tratta dai romanzi di Elena Ferrante ha registrato ascolti da record. La prima puntata della serie diretta da Saverio Costanzo ha conquistato infatti ben 7.092.000 spettatori, pari al 29.3% di share. La serie interpretata da Ludovica Nasti e Elisa Del Genio ha conquistato il pubblico con la storia di Lila ed Elena. I dati Auditel arrivano a confermare il successo di una delle fiction più attese della nuova stagione televisiva di Rai1 e non solo. La seconda puntata della serie andrà in onda martedì 4 dicembre, sempre in prima serata. Ieri su Rai2 l’appuntamento era invece con una nuova puntata del reality culinario Il Ristorante degli Chef che ha interessato 668.000 spettatori pari al 2.8% di share. Su Rai3 #Cartabianca è stato invece visto da 962.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%.

L’Amica Geniale sbaraglia la concorrenza

Boom di ascolti per la prima puntata de L’Amica Geniale, la serie evento di Rai1. Come era stato ampiamente previsto l’attesa serie tv ha conquistato il pubblico e sbaragliato la concorrenza. Ieri sono andati in onda i primi due episodi intitolati rispettivamente Le bambole e I soldi. Su Canale 5 il film Hachiko – Il tuo migliore amico con Richard Gere è stato visto da 1.846.000 spettatori pari al 7.5% di share. Su Italia 1 la nuova puntata de Le Iene show ha tenuto davanti al teleschermo 1.789.000 spettatori (9.6%). Sono invece 1.589.000 gli spettatori che hanno seguito Il Segreto su Rete4 , con il 6.5% di share.

Gli ascolti dei programmi in onda su La7, Tv8 e Nove

Nella serata che ha visto protagonista indiscussa la nuova serie di Rai1 L’Amica Geniale, vediamo quali sono stati gli ascolti dei programmi in onda sugli altri canali. Su La7 Di Martedì ha registrato 1.423.000 spettatori con uno share del 6.2%. Infine su TV8 il film Innocenti bugie ha segnato l’1.7% con 419.000 spettatori mentre sul Nove il film Ma tu di che segno sei? è stato visto da 281.000 spettatori (1.1%).