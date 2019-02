Ascolti tv martedì 19 febbraio: Il Mondo sulle Spalle conquista tutti

By

Ascolti tv martedì 19 Febbraio 2019: Rai 1 vince con Il Mondo sulle Spalle di Beppe Fiorello

Più chiari di così non potevano essere. Gli ascolti tv della giornata di ieri, Martedì 19 Febbraio 2019, parlano chiaro e tondo. La prima serata di Rai 1 ha riscosso davvero grande successo. È partita la fiction di Beppe Fiorello sulla vita dell’imprenditore Enzo Muscia. I dati sono piuttosto positivi. Si parla infatti del 24% di share circa con ben quasi 6 milioni di telespettatori. A quanto pare, la prima puntata de Il Mondo sulle Spalle è stata gradita da gran parte del pubblico italiano. In ogni caso, ottimo risultato anche per casa Mediaset con Quo Vado? su Canale 5. Il famoso film di Checco Zalone ha infatti tenuto incollati alla tv 3 milioni di persone. Se la sono giocata alla pari Rai 2 con Il Collegio e Italia 1 con Le Iene condotte da Savino e Alessia Marcuzzi.

Martedì 19 Febbraio 2019, ascolti tv: Barbara d’Urso sempre in prima linea

Nel pomeriggio vince sempre e solo Barbara d’Urso. La conduttrice di Canale 5 sembra essere ormai imbattibile. La donna ha infatti riscosso enorme successo con la nuova diretta di Pomeriggio 5. Barbara nazionale ha fatto quasi il 18% di share, mentre la Rai ha raggiunto solo il 12% con La Vita in Diretta. A quanto pare, il daytime pomeridiano resta ancora nelle mano di Mediaset. Lo stesso non vale per il daytime mattutino. Federica Panicucci ha fatto il 14.3& di share con Mattino 5, mentre Storie Italiane il 18.5%.

Ascolti tv: Rai e Mediaset se la giocano alla pari

Insomma, al momento, né la Rai né Mediaset sembrano avere il monopolio della televisione italiana. Entrambe se la giocano. I telespettatori italiano non sembrano avere delle preferenze assolute su un canale piuttosto che un altro.