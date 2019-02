Ascolti Tv martedì 12 febbraio: Io sono Mia stravince e conquista gli italiani

By

Ascolti Tv martedì 12 febbraio: Io sono Mia fa il boom conquistando tutti

Anche martedì 12 febbraio in prima serata trionfa Rai Uno, con Io sono Mia. La pellicola incentrata sulla vita della nota Mia Martini è riuscito ad attirare l’interesse dei telespettatori italiano, come già era previsto. Il film ha conquistato ben 7.727.000 di telespettatori, con il 31% di share. Al secondo posto, in qualità di ascolti, si piazza Le Iene su Italia Uno, che ha registrato uno share del 9.6% con 1.847.000 di telespettatori. Subito dopo vi è Il Collegio su Rai Due, che ha conquistato 1.634.000 di telespettatori con il 6.7% di share. Canale 5 ha, invece, attirato 1.242.000 di telespettatori pari al 5.6% di share, con Bridget Jones’ Baby. Il Segreto su Rete 4 ha raccolto 1.440.000 di telespettatori con il 5.3% di share e Una Vita 994.000 telespettatori con lo share del 4.3%. Durante il preserale, invece, il gioco televisivo che trionfa sul piccolo schermo è L’Eredità, che ha conquistato ben 5.280.000 di telespettatori con il 25.2%. Intanto, su Canale 5 Avanti il Primo! e Avanti un Altro! hanno registrato rispettivamente il 17.5% di share con 2.869.000 di telespettatori e il 19.7% di share con 4.026.000 di telespettatori.

Ascolti Tv pomeriggio 12 febbraio: Canale 5 continua a mantenere buoni risultati

Nel pomeriggio Uomini e Donne ha conquistato 3.015.000 di telespettatori con il 22.8% di share. L’Isola dei Famosi ha registrato il 21.2% e Amici di Maria De Filippi il 21.7%. Subito dopo Il Segreto ha segnato il 21.1% di share. Pomeriggio Cinque, invece, ha attirato l’attenzione di 1.993.000 di telespettatori nella prima parte con il 16.7% di share, 2.435.000 di telespettatori nella seconda con il 17.9% e 2.415.000 di telespettatori nella terza con il 15.8%. Infine, Rai Due ha registrato uno share del 7.1% con Detto Fatto.

Ascolti Tv, Io sono Mia conquista i telespettatori italiani con Serena Rossi

A trionfare martedì 12 febbraio in prima serata è il tanto atteso film che vede protagonista la storia di Mia Martini, morta per un arresto cardiaco il 12 maggio 1995. La nota cantante è stata interpretata da Serena Rossi, la quale è riuscita a gestire un ruolo così importante nel migliore dei modi. Sembra proprio che il film sia riuscito a conquistare il pubblico italiano, riuscendo così nel suo obbiettivo. Tra le tante curiosità della pellicola, vi è quella riguardante Andrea, il personaggio di cui Mia si innamora. In realtà, il fotografo corrisponde a Ivano Fossati.