Ascolti tv 10 settembre: male per La verità sul caso Harry Quebert

Ascolti tv martedì 10 settembre 2019: La verità sul caso Harry Quebert in calo

La mini-serie in onda su Canale 5 non sta riscuotendo il successo sperato. Gli ascolti tv di ieri, Martedì 10 Settembre 2019, parlano chiaro e tondo. Dopo due prime puntate super seguire, il terzo episodio de La verità sul caso Harry Quebert ha registrato un leggero calo rispetto alla scorsa settimana. I dati Auditel rivelano infatti che Patrick Dempsy ha tenuto incollati alla tv poco più di 2 milioni di telespettatori circa. La gara è infatti stata vinta da Rai 1. La messa in onda di Mister Felicità ha registrato 12.71% di share. Subito dopo, in classifica, c’è Attacco al potere 2 con il 9.3%.

Ascolti tv 10 settembre: Storie Italiane vince su Mattino Cinque

Per quanto riguardo il daytime della mattina, la Rai ha vinto. Il 10 settembre 2019, Storie Italiane ha riscosso molto più successo di Mattino Cinque. Il primo ha raggiunto il 17.27% di share, mentre Canale 5 ha mancato per un pelo il 12%. Per quanto riguarda il pomeriggio la vittoria va a Barbara d’Urso. La nuova stagione televisiva di Pomeriggio 5 è partita alla grande. Come di consueto ormai, il talk-show in onda su Canale 5 è uno dei più seguiti di tutta la televisione italiana. La Vita in Diretta ha raggiunto l’11.44%, mentre la d’Urso picchi del 15% di share.

Ascolti tv martedì 10 settembre: tutti i dati

Ancora molto bene per Reazione a Catena con il 22% di share circa, mentre Caduta Libera continua a faticare contro la concorrenza. Il quiz di Gerry Scotti ha registrato infatti solo 17.81% di share.