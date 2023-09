Ascolti tv: Maria Corleone vs Lucio per amico. Chi ha vinto

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda mercoledì 13 settembre 2023.

A vincere la prima serata è la nuova fiction Maria Corleone (Canale Cinque) che debutta con il 16.5% di share e oltre 2,7 milioni di telespettatori sintonizzati. Secondo posto per Lucio per amico. Ricordando Battisti (Rai Uno), che non va oltre il 13.8%. Al terzo posto Chi l’ha Visto? (Rai Tre) che registra il 10.1% di share e interessa oltre 1,5 milioni di spettatori. Sotto il milione di utenti gli altri programmi televisivi.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di mercoledì 13 settembre 2023:

Rai Uno – Lucio per amico. Ricordando Battisti ha raccolto 2.263.000 spettatori (13.8%);

Canale 5 – Maria Corleone ha totalizzato 2.753.000 spettatori (16.5%);

Rai Due – Il Respiro della Libertà ha avuto 700.000 spettatori (4.6%);

Italia 1 – Interstellar ha fatto compagnia a 796.000 spettatori (5.9%);

Rai Tre – Chi l’ha Visto? ha informato 1.541.000 spettatori (10.1%);

Rete 4 – Fuori dal coro ha raggiunto 917.000 spettatori (7.2%);

La7 – The Eagle ha convinto 576.000 spettatori (3.4%);

Tv8 – Name that tune – Indovina la canzone ha ottenuto 335.000 spettatori (2.3%);

Nove – I pinguini di Mister Popper ha conquistato 238.000 spettatori (1.4%).

Ascolti tv mercoledì 13 settembre 2023: preserale e access prime time

Affari Tuoi vince su Paperissima Sprint. Grande distanza tra Caduta Libera e Reazione a Catena.

Rai Uno: Cinque Minuti ha interessato 3.878.000 spettatori (21.5%)

Rai Uno: Affari Tuoi ha ottenuto 3.404.000 telespettatori (18%);

Canale5: Paperissima Sprint ha convinto 2.710.000 persone (14.3%);

Rai Uno: Reazione a Catena è stato seguito da 2.581.000 spettatori (23.1%) nella prima parte e nella seconda da 3.834.000 spettatori (26.9%);

Canale 5: Caduta libera ha ottenuto 1.206.000 telespettatori (12.2%) e poi 2.206.000 utenti (16.4%);

Rai Tre: Blob ha appassionato 928.000 spettatori (5.5%);

Rete Quattro: Tempesta d’amore ottiene 559.000 telespettatori (3.2%);

La7: Otto e Mezzo ha informato 1.416.000 spettatori (7.5%).

Ascolti tv mercoledì 13 settembre 2023: il pomeriggio

Rai Uno: La Volta Buona è stato seguito da 1.275.000 spettatori (13.2%);

Rai Uno: Il paradiso delle signore ha raccolto 1.428.000 spettatori (17.2%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.548.000 spettatori (18.7%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.527.000 telespettatori (20.5%);

Canale 5: Uomini e Donne è stato seguito da 2.596.000 spettatori (26.9%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.769.000 spettatori (24.1%);

Canale 5: Il daytime di Grande Fratello ha interessato 2.023.000 spettatori (23.6%);

Canale 5: La Promessa ha avuto un netto di 1.804.000 spettatori (22.5%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha fatto compagnia a 1.216.000 spettatori nella prima parte (16%) e 1.147.000 (14.2%) nella seconda;

Ascolti tv della mattina di mercoledì 13 settembre 2023