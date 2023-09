Ascolti tv: Macedonia del Nord-Italia e 070, chi ha vinto nettamente

Vittoria netta per Qualificazioni Europei 2024 – Macedonia del Nord Vs Italia che ha incollato alla televisione più di 6.000.000 di italiani, portandosi a casa quasi il 40% di share. A seguire, con uno scarto non indifferente, Renato Zero con il suo concerto evento al Circo Massimo, 070, che si è aggiudicato 1.357.000 spettatori e l’11% di share. Abbastanza deludenti invece i risultati relativi alla programmazione sulle altre reti: in ogni caso si è rimasti ben al di sotto del milione di utenti con dati relativi allo share non certo entusiasmanti.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 9 settembre 2023:

Rai Uno: Qualificazioni Europei 2024 – Macedonia del Nord Vs Italia ha registrato 6.018.000 spettatori con il 39.6% di share;

Canale 5: 070 ha convinto 1.357.000 spettatori (11%);

Rai Due: Morte in Normandia ha ottenuto 661.000 utenti (4.8%);

Rai Tre: La padrina – Parigi ha una nuova regina ha intrattenuto 296.000 spettatori (2.2%);

Italia Uno: Windstorm 4 – Il vento sta cambiando ha interessato 673.000 spettatori (4.8%);

Rete 4: Io speriamo che me la cavo è stato seguito da 658.000 spettatori (4.8%);

La 7: Eden – Un pianeta da salvare Best ha convinto 363.000 spettatori (2.6%);

Tv 8: Alessandro Borghese 4 ristoranti – Milano ha totalizzato 361.000 spettatori (2.5%);

Nove: Un delitto senza corpo – Il caso Noventa ha raggiunto 270.000 persone (1.9%).

Ascolti tv sabato 9 settembre 2023: preserale e access prime time

Canale 5: Paperissima Sprint è stato seguito da 1.768.000 persone (11.4%);

Italia Uno: N.C.I.S. ha intrattenuto 993.000 telespettatori (6.5%);

Rete 4: Stasera Italia Weekend ha registrato 601.000 spettatori nella prima parte del programma (4%), mentre nella seconda ne ha avuti 572.000 (3.7%);

Rai Tre: Illuminate ha interessato 489.000 spettatori (3.1%);

Rai Uno: Reazione a Catena ha intrattenuto 1.778.000 spettatori (18.3%) nella prima parte mentre nella seconda ha totalizzato 2.929.000 spettatori (25.7%);

Canale 5: Caduta Libera Story ha raggiunto 1.332.000 spettatori (14.4%) nella prima parte e nella seconda ne ha raggiunti 1.609.000 (14.4%).

Ascolti tv sabato 9 settembre 2023: il pomeriggio