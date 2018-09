Ascolti Tv, Grande Fratello Vip: ottimo inizio, ma non vince

By

Ascolti Tv Lunedì 24 Settembre 2018: il Grande Fratello Vip perde contro La Vita Promessa

La prima serata di Lunedì 24 Settembre 2018 ha regalato moltissime soddisfazioni ai telespettatori italiani. Sia la Rai che Mediaset hanno proposto ottime opzioni. Attesissimo il ritorno del Grande Fratello Vip con Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Era da settimane che non si faceva altro che parlare del reality-show di Canale 5. Nonostante ciò, la gara di ascolti è stata vinta da Rai Uno con la nuova puntata della fiction La Vita Promessa. A quanto pare, la storia di Carmela Carrizzo ha appassionato davvero tutti. Il GF Vip è partito bene, raggiungendo quasi il 21% di share. Nonostante l’ottimo risultato, tutto ciò non è bastato ad essere il programma tv più seguito del Lunedì sera. Rai Uno ha infatti registrato quasi il 25% di share.

Grande Fratello Vip contro La Vita Promessa: ottimi risultanti, ma perde

La primissima puntata del Grande Fratello Vip ha regalato davvero tante emozioni e risate, ma tutto ciò non sembra essere bastato per vincere la gara di ascolti tv contro la Rai. La Vita Promessa resta imbattuta. A quanto pare, la fiction ha conquistato il cuore della maggior parte del pubblico italiano. Vedremo se nel corso del tempo cambierà qualcosa. A quanto pare, Canale 5 non è riuscito a battere la Rai neanche di mattina. Federica Panicucci con Mattino Cinque ha portato a casa il 14% di share circa, mentre Storie Italiane è arrivato a toccare anche il 16%.