Ascolti tv lunedì 23 dicembre: vince Rai 1, ma Troisi non perde mai

Ascolti tv lunedì 23 dicembre 2019, chi ha vinto la sfida della prima serata:

Anche nel giorno della Vigilia di Natale siamo qui per curiosare negli ascolti tv di ieri sera. Lunedì 23 dicembre è stata una serata ricca di appuntamenti, ma se dovessimo decretare un vincitore allora non sarebbe il programma con lo share più alto, bensì un film che va in onda da decenni e che non delude mai. La serata di fatto è stata vinta da Rai 1 con Ognuno è perfetto, la cui ultima puntata è stata seguita da quasi quattro milioni e mezzo di spettatori, ma su Rete 4 è andato in onda Non ci resta che piangere con Massimo Troisi e Roberto Benigni. Un film a cui non si riesce a resistere, pur avendolo già visto altre volte, e lo dimostrano i due milioni di spettatori che anche ieri hanno scelto Troisi. Per avere un quadro completo degli ascolti tv del 23 dicembre abbiamo raccolto tutti i dati nell’elenco che segue, con i principali programmi della prima serata di ieri.

Gli ascolti tv della prima serata di lunedì 23 dicembre 2019, tutti i dati

Rai 1 – Ognuno è perfetto: 4.489.000 di spettatori e il 20.2% di share;

Rai 2 – Alla Ricerca di Nemo: 1.312.000 di spettatori e il 5.6% di share;

Canale 5 – Il GGG – Il Grande Gigante Gentile: 2.349.000 di spettatori e l’11.2% di share;

Rete 4 – Non Ci Resta che Piangere: 2.087.000 di spettatori e il 9.6% di share;

Rai 3 – Report: 1.654.000 di spettatori e il 7.2% di share;

Italia 1 – 10 Anni di Alessandra Amoroso: 875.000 spettatori e il 4.1% di share;

La7 – Grey’s Anatomy: 519.000 spettatori e il 2.2% di share nel primo episodio, 554.000 spettatori e il 2.7% di share nel secondo episodio;

TV8 – Dickens – L’Uomo Che Inventò il Natale: 327.000 spettatori e l’1.4% di share;

Nove – Pizza Hero – La Sfida dei Forni: 325.000 spettatori e l’1.5% di share.

Ascolti tv 23 dicembre 2019, cosa è successo nel pomeriggio e nel preserale

La vita in diretta, senza Pomeriggio 5 in onda, è stata seguita da 1.875.000 con il 15.7% di share. Da segnalare invece il preserale di Rai 1 con Amadeus che non conosce crisi, anzi: