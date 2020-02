Ascolti Tv 17 febbraio, L’amica geniale (stra)vince ancora ma il Gf Vip 4 resiste

Dati ascolti Tv 17 febbraio, prime time con trionfo della fiction L’amica geniale – Storia di un nuovo cognome

La gara degli ascolti tv di lunedì 17 febbraio vede ancora una volta trionfare Rai con il suo bellissimo L’amica geniale – Storia del nuovo cognome su un Grande Fratello Vip 4 che tuttavia sa difendersi benissimo. Inutile dircelo: è impossibile che Mediaset riesca a trionfare su una fiction Rai poiché lo storico degli ascolti parla chiaro, e comunque in questo caso il prodotto della concorrenza è di grandissima qualità e risente positivamente dell’indiscutibile successo del romanzo di Elena Ferrante; è anche vero però che gli occhi sono comunque puntati sugli ascolti che il Gf Vip 4 riesce a portare a casa nonostante la concorrenza agguerrita. Ebbene lunedì L’amica geniale 2 ha raggiunto 6.561.000 milioni di telespettatori per uno share del 27.8% mentre il Gf Vip è stato seguito da 3.319.000 milioni di persone per uno share del 19.5: la vittoria della fiction è schiacciante ma Alfonso Signorini non può dirsi insoddisfatto.

Ascolti Tv access prime time e preserale lunedì 17 febbraio: continua a vincere Rai

Riguardo agli ascolti dell’access prime time e del preserale la vittoria è sempre in casa Rai, e lo è da moltissimo tempo ormai, visto che i due game show proposti piacciono parecchio; parliamo, per la precisione, dei Soliti Ignoti, che ha raggiunto 5.699.000 telespettatori (20.9% di share), e dell’Eredità, che è entrato nelle case di 5.709.000 telespettatori (27% di share). Mediaset è riuscita comunque a difendersi bene con Striscia la notizia e Avanti un altro che sono arrivati rispettivamente nelle case di 4.743.000 e 4.478.000 telespettatori per uno share del 17.4% nel primo caso e del 21.8 nel secondo.

Auditel pomeriggio 17 febbraio: l’armata Mediaset vince ancora

Mediaset è invece vincente nel pomeriggio, dove domina incontrastata con il suo mix di fiction, reality e people show; vediamo i dati sintetici:

Mediaset

Beautiful: 2.675.000 telespettatori e 17.08% di share;

Una Vita: 2.596.000 telespettatori e 17.28% di share;

Uomini e Donne: 2.967.000 telespettatori e 22.53% di share;

Gf Vip 4: 2.277.000 telespettatori e 20.37% di share;

Amici: 2.289.000 telespettatori e 20.63% di share;

Il Segreto: 2.297.000 telespettatori e 20.43% di share;

Pomeriggio Cinque: prima parte: 2.085.000 telespettatori e 17.18% di share; seconda parte: 2.428.000 telespettatori e 17.53%.

Rai

Vieni da me: 1.866.000 telespettatori e 13.16% di share;

Il Paradiso delle Signore: 1.827.000 telespettatori e 15.69% di share;

La Vita in Diretta: 1.866.000 telespettatori e 14.37% di share.

Un lunedì come tanti insomma che vede Rai trionfare in prima serata e Mediaset confermare il suo dominio nel pomeridiano. Vedremo se la situazione prima o poi cambierà.