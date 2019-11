Ascolti tv lunedì 11 novembre: boom Trono Over, cresce la d’Urso

Ascolti tv ieri lunedì 11 novembre: trionfo Uomini e Donne Trono Over, chi ha vinto tra Montalbano e Barbara d’Urso

È inarrestabile il Trono Over di Uomini e Donne. Il salotto di Maria De Filippi dedicato alle persone più mature continua ad appassionare il pubblico. Ogni puntata viene seguita da oltre tre milioni di telespettatori e quella di lunedì 11 novembre dedicata a Gemma Galgani e Juan Luis ma pure a Ida e Riccardo è volata oltre il 22.30% di share. Risultati che – almeno per il momento in questa edizione – non sono stati ancora raggiunti dal Trono Classico. La parte più giovane del format fatica a decollare con i nuovi tronisiti: ad esempio lo scorso venerdì lo show non è andato oltre il 19% di share. Ma chi ha vinto la prima serata di lunedì 11 novembre 2019?

Barbara d’Urso cresce con Live-Non è la d’Urso

Le repliche del Commissario Montalbano continuano a trionfare il lunedì sera. L’11 novembre la fiction con protagonista Luca Zingaretti è stata seguita da 4.768.000 telespettatori con il 21.20% di share. In salita invece Live-Non è la d’Urso: il programma in prima serata di Barbara d’Urso cresce e supera l’obiettivo di rete (che è del 12% di share). Ieri sera Barbarella ha appassionato 2.236.000 spettatori con il 14.10% di share.

Stefano De Martino saluta Stasera tutto è possibile

Stabile anche per l’ultima puntata gli ascolti tv di Stasera tutto è possibile. La trasmissione di Stefano De Martino ha incuriosito 1.651.000 telespettatori con l’8, 20% di share.