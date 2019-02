Ascolti Tv lunedì 11 febbraio: Il Commissario Montalbano fa il boom

Ascolti Tv lunedì 11 febbraio: torna Il Commissario Montalbano e fa il boom di ascolti

Grande successo per la fiction in prima tv su Rai Uno Il Commissario Montalbano, che nella prima serata di ieri ha conquistato ben 11.108.000 telespettatori con il 44.9% di share. A seguire, si posiziona al secondo posto, in qualità di ascolti, Canale 5 con il film Kong: Skull Island, che ha racconto 1.788.000 telespettatori con il 7.9% di share. Rai 2 con Facciamo che io ero un’altra volta ha visto incollati di fronte al piccolo schermo 1.115.000 telespettatori, con il 5.3% di share. A seguire vi è Italia 1 con la pellicola Tu la Conosci Claudia? che ha conquistato 1.025.000 telespettatori. Ottimo ritorno quello del Commissario Montalbano. Sembra proprio che la prima puntata della nuova stagione della nota serie Rai, che vede protagonista il commissario di Vigata, interpretato da Luca Zingaretti, abbia conquistato la maggior parte del pubblico italiano. Questa prima serata inizia con una lunga sequenza, dedicata ai salvataggi dei migranti. In particolare, molto atteso è l’episodio “L’altro capo del filo”, il 33esima della storia televisiva di Montalbano ed è ispirato al romanzo uscito nell’anno 2016. L’indagine del commissario di Vigata è stata incentrata sulla morte di una ragazza.

Ascolti Tv pomeriggio: bene Uomini e Donne, male Detto Fatto

Grande successo anche per Amadeus, che durante l’attesa de Il Commissario Montalbano, con Soliti Ignoti – Il Ritorno su Rai Uno conquista più di sei milioni di telespettatori, precisamente 6.025.000 telespettatori con il 21.9% di share. Dall’altra parte, Striscia La notizia registra 5.167.000 telespettatori con uno share del 18.7%. Nel pomeriggio, la puntata del Trono Over di Uomini e Donne ha conquistato il 22.6% di share con 3.169.000 telespettatori. Il breve daytime de L’Isola dei Famosi ha registrato il 20.5% di share. A seguire Amici è stato visto da 2.454.000 telespettatori registrando il 20.2% di share. Subito dopo, vi è Il Segreto con 2.423.000 spettatori pari al 19.7% di share. Pomeriggio Cinque cala rispetto a Uomini e Donne con 2.350.000 telespettatori con il 18.6% di share, nella prima parte, a 2.391.000 telespettatori con il 16.7% di share, nella seconda parte, e a 2.273.000 spettatori con il 14.5% di share, nella terza parte di breve durata. Detto Fatto su Rai 2, invece, ha registrato il 7.6% di share.

Il Commissario Montalbano torna su Rai Uno con una nuova stagione e si riconferma come leader delle fiction

Il Commissario Montalbano si conferma il leader delle fiction Rai e supera addirittura e di poco non raggiunge gli ascolti ottenuti dal Festival di Sanremo. Un vero e proprio successo per il commissario di Vigate, che torna con una nuova e apppassionante stagione dopo un anno di assenza.