Ascolti tv: Loretta Goggi e Gerry Scotti, chi ha vinto. Mondiali ok

Questa settimana ad aggiudicarsi la medaglia d’oro è stata la messa in onda di Atletica Leggera – Mondiali Budapest 2023: le acrobazie degli atleti italiani in onda su Rai 2 hanno incollato alla televisione ben 2.336.000 spettatori portandosi a casa il 17.2% di share. A seguire troviamo le repliche de Lo show dei record di Gerry Scotti, in onda su Canale 5, e di Benedetta Primavera su Rai 1, lo show condotto da Loretta Goggi con la partecipazione di Luca e Paolo. Entrambe le trasmissioni hanno convinto poco più di un milione di italiani, aggiudicandosi uno share pari rispettivamente all’11% e al 9.5%. Niente da segnalare per quanto riguarda il resto della programmazione: i numeri sono rimasti ben al di sotto del milione di utenti in ogni caso, con share non certo entusiasmanti.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 26 agosto 2023: