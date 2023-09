Ascolti tv: L’Allieva e La Ragazza e l’Ufficiale. Chi ha vinto, top e flop

Ad aggiudicarsi la prima serata di domenica 10 settembre, anche se per poco, è stata la replica de L’Allieva 3 in onda su Rai 1, che ha totalizzato 1.765.00 spettatori e il 12.5% di share. A seguire, con uno scarto irrisorio, La Ragazza e l’Ufficiale su Canale 5. La medaglia di bronzo invece è andata a Pompei 2014 su Rai2, che si è portato a casa più di un milione di utenti e uno share del 6.6%. Meglio della scorsa settimana Zona Bianca, che questa volta totalizza uno share del 6.6%. Per la restante programmazione nulla in particolare da segnalare.

Tutti gli ascolti tv della prima serata di domenica 10 settembre 2023:

Rai Uno: L’Allieva 3 ha appassionato 1.765.000 spettatori con il 12.5% di share;

Canale 5: La Ragazza e l’Ufficiale è stato visto da 1.696.000 spettatori (14.6%);

Rai Due: Pompei 2014 è stato seguito da 1.053.000 spettatori (6.6%);

Italia Uno: FBI Most Wanted ha appassionato 972.000 spettatori (6.2%);

Rai Tre: Rachel ha convinto 755.000 persone (4.9%);

Rete 4: Zona Bianca è stato seguito da 786.000 spettatori (6.6%);

La 7: Il Patto ha attirato 306.000 spettatori (2.3%);

Tv8: Italia’s Got Talent – Best Of è stato visto da 535.000 telespettatori (3.7%);

Nove: Only Fun Comico Show ha raggiunto 413.000 persone (2.9%).

Ascolti tv domenica 10 settembre 2023: preserale e access prime time

Ritorno con il botto per Affari Tuoi che ha incollato allo schermo più di 3 milioni di utenti.

Rai Uno: Affari Tuoi ha intrattenuto 3.387.000 utenti (20.6%);

Canale 5: Paperissima Sprint ha fatto ridere 2.341.000 spettatori (14.3%);

Rai Uno: Reazione a Catena ha ottenuto 2.046.000 telespettatori (20.4%) nella prima parte e 3.176.000 nella seconda (25.9%);

Canale 5: Caduta Libera Story ha raccolto 1.543.000 spettatori (16.4%) nella prima parte e 1.753.000 spettatori (14.9%) nella seconda;

Rete 4: Stasera Italia Weekend ha raccolto 708.000 spettatori (4.5%), nella prima parte, e 771.000 spettatori (4.7%), nella seconda parte;

La7: La7 DOC- 11 settembre minuto per minuto ha avuto 781.000 spettatori (4.8%).

Ascolti tv domenica 10 settembre 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Dalla strada al palco ha avuto 979.000 utenti (11%);

Canale 5: Arca di Noè ha intrattenuto 2.343.000 spettatori (18.3%);

Canale 5: Beautiful ha appassionato 2.259.000 spettatori (17.9%);

Canale 5: Terra Amara ha registrato 2.490.000 spettatori (23.1%);

Canale 5: Verissimo ha convinto 1.892.000 spettatori (21.5%) nella prima parte e 1.695.000 (19.4%) nella seconda;

Tv8: Il GP di Formula 1 – San Marino ha intrattenuto 1.606.000 spettatori (12.9%).

Ascolti tv domenica 10 settembre 2023: la mattina