Ascolti tv: La Ragazza e l’Ufficiale e L’Allieva 3, chi ha trionfato

La Ragazza e l’Ufficiale (Canale Cinque) si aggiudica la prima serata con il 13.9% di share, spuntandola sulla replica de L’Allieva 3 (Rai Uno), che si ferma ad un non esaltante 11.5% e poco più di 1,4 milioni di spettatori sintonizzati. Terzo posto per FBI Most Wanted (Italia Uno) con il 6.9% di share. Sotto il 5% gli altri programmi, con la replica de Le ragazze (Rai Tre) come unica eccezione (5.1% di share).

Tutti gli ascolti tv della prima serata di domenica 20 agosto 2023:

Rai Uno: L’Allieva 3 ha appassionato 1.441.000 spettatori con il 11.5% di share;

Canale 5: La Ragazza e l’Ufficiale è stato visto da 1.607.000 spettatori (13.9%);

Rai Due: Ti Ruberò la Vita è stato seguito da 576.000 spettatori (4.3%);

Italia Uno: FBI Most Wanted ha appassionato 902.000 spettatori (6.9%);

Rai Tre: Le ragazze (replica) ha convinto 622.000 persone (5.1%);

Rete 4: Sms Sotto Mentite Spoglie è stato seguito da 616.000 spettatori (4.8%);

La 7: Miss Marple ha attirato 275.000 spettatori (2.7%);

Tv8: Italia’s Got Talent Best Of è stato visto da 388.000 telespettatori (3.3%);

Nove: Little Big Italy – Lima ha raggiunto 293.000 persone (2.4%).

Ascolti tv domenica 20 agosto 2023: preserale e access prime time

Techetechetè vince ancora su Paperissima Sprint. Altro trionfo di Reazione a Catena su The Wall.

Rai Uno: Techetechetè ha intrattenuto 2.389.000 utenti (17.5%);

Canale 5: Paperissima Sprint ha fatto ridere 1.962.000 persone (14.3%);

Rai Uno: Reazione a Catena ha ottenuto 1.932.000 telespettatori (19.3%) nella prima parte e nella seconda 2.824.000 (25.4%);

Canale 5: The Wall ha raccolto 1.183.000 spettatori (12.1%) nella prima parte e 1.503.000 spettatori (13.7%) nella seconda;

Rete 4: Controcorrente ha raccolto 676.000 spettatori (5%), nella prima parte, e 774.000 spettatori (5.7%), nella seconda parte;

La7: In Onda Estate ha avuto 827.000 spettatori (6%).

Ascolti tv domenica 20 agosto 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Pane, Amore e Fantasia ha registrato un netto di 1.205.000 utenti (11.5% di share);

Rai Uno: Dalla strada al palco ha avuto 892.000 utenti (9.6%);

Canale 5: Arca di Noè ha intrattenuto 2.025.000 spettatori (16.8%);

Canale 5: Beautiful ha appassionato 1.763.000 spettatori (15.7%);

Canale 5: Terra Amara ha registrato 1.741.000 spettatori (17.8%);

Canale 5: Rosamunde Pilcher – Tutto Può Cambiare ha convinto 1.143.000 spettatori (12.4%).

