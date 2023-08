Ascolti tv: Insinna e Con l’Aiuto del Cielo, chi ha preso la batosta

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda venerdì 25 agosto 2023

La prima puntata di Techeteche Show dedicata a Gianni Morandi su Rai 1 ha nettamente vinto la serata portandosi a casa più di due milioni e mezzo di spettatori e quasi il 20% di share. Al secondo posto i Mondiali di atletica leggera, in onda su Rai 2, che si sono aggiudicati un discreto risultato: 1.660.000 spettatori e l’11.4% di share. Infine al terzo posto si trova Chicago P.D. che, con poco più di un milione di utenti, si porta a casa la medaglia di bronzo. Risultato deludente invece per la fiction franco-belga Con l’aiuto del cielo che non ha sfiorato nemmeno il milione di telespettatori.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di venerdì 25 agosto 2023:

Rai Uno: Techetecheshow ha raccolto 2.633.000 spettatori (19.9%);

Canale 5: Con l’aiuto del cielo ha totalizzato 933.000 spettatori (9.5%);

Rai Due: Mondiali di atletica leggera ha avuto 1.660.000 spettatori (11.4%);

Italia 1: Chicago P.D. ha fatto compagnia a 1.112.000 spettatori (8.1%);

Rai Tre: Tutti lo sanno ha interessato 495.000 spettatori (3.9%);

Rete 4: Terzo indizio ha raggiunto 763.000 spettatori (6.5%);

La7: Master & Commander – Sfida ai confini del mare ha convinto 424.000 spettatori (3.5%);

Tv8: I delitti del BarLume – Tana libera tutti ha ottenuto 291.000 spettatori (2.2%);

Nove: I corti di Aldo, Giovanni e Giacomo ha conquistato 351.000 spettatori (3.1%).

Ascolti tv venerdì 25 agosto 2023: preserale e access prime time

Canale5: Paperissima Sprint ha convinto 1.949.000 persone (13.3%);

Rai Uno: Reazione a Catena è stato seguito da 2.098.000 spettatori (22.3%) nella prima parte e nella seconda da 2.908.000 spettatori (25.5%);

Canale 5: The Wall ha ottenuto 1.093.000 telespettatori (12.2%) e poi 1.642.000 utenti (14.9%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 571.000 spettatori (3.9%);

Rete Quattro: Controcorrente Estate ottiene nella prima parte 575.000 telespettatori (4%) e nella seconda 786.000 (5.3%);

Italia Uno: NCIS ha intrattenuto 887.000 utenti (6.1%);

La7: In onda – Estate ha informato 794.000 spettatori (5.4%);

Tv8: 4 Hotel ha ottenuto 234.000 telespettatori (1.6%).

Ascolti tv venerdì 25 agosto 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Don Matteo 11 è stato seguito da 1.123.000 spettatori (11.8%);

Rai Uno: Sei Sorelle ha ottenuto 807.000 spettatori (10.1%);

Rai Uno: Estate in Diretta ha interessato 1.510.000 spettatori (19%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.255.000 telespettatori (19.2%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.371.000 spettatori (22.2%);

Canale 5: La Promessa ha avuto un netto di 1.980.000 spettatori (21.6%);

Canale 5: My Home My Destiny ha fatto compagnia a 1.467.000 spettatori (17.9%);

Canale 5: Testamento d’amore ha ottenuto 988.000 spettatori (12.7%).

Ascolti tv venerdì 25 agosto 2023: la mattina