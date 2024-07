Ascolti Tv: il ritiro di Biden cambia i palinsesti. Tutti i dati

La prima serata di domenica ha visto dei repentini cambi di palinsesto. A causa del ritiro del Presidente Joe Biden dalla corsa alle elezioni negli Stati Uniti, Rai Due e La 7 hanno cambiato all’ultimo minuto la programmazione per approfondire la questione. Sulle altre reti, tra repliche e serie turche gli ascolti sono molto tiepidi.

Tutti i dati relativi alla prima serata di Domenica 21 Luglio

Su Rai Uno le repliche della fiction con Serena Rossi Mina Settembre calano a con 1.689.000 spettatori (12.6%). Come annunciato, su Rai Due c’è stato un cambio di programma, invece del film annunciato c’è stato TG2 Post Speciale: Ritiro Biden dalla Casa Bianca seguito da 522.000 spettatori (3.7%). Su Rai Tre le inchieste di Sigfrido Ranucci per Report in replica convincono ben 904.000 spettatori (7%). Rete Quattro, dopo Stasera Italia, fa iniziare il filmone Pearl Harbor alle 22 passate, ne fanno le spese gli ascolti, con 452.000 spettatori (5.5%). A vincere la prima serata è Canale 5 con la serie turca Segreti Di Famiglia che si aggiudica 1.668.000 spettatori (13.8%). Molto basso il debutto del programma di Enrico Papi su

Italia Uno, ma Tilt non è ancora un disastro, apre con 786.000 spettatori (7%). Al posto del film in programma, La7 si occupa di approfondimento, con In Onda Prima Serata e conquista 926.000 spettatori (5.8%). Su TV8 c’è Italia’s Got Talent che intrattiene 404.000 spettatori (3.4%), mentre sul Nove, Little Big Italy fa appena 323.000 spettatori (2.7%)

Ascolti Tv Domenica 21 Luglio: access prime time



Continua l’inesorabile discesa di Reazione A Catena, ma niente a confronto con il crollo delle repliche di The Wall su Canale 5. Anche Rai Uno cambia la programmazione per parlare del ritiro di Biden, con un’edizione straordinaria del Telegiornale al posto di Techetecheté.

Rai Uno continua a dominare con Reazione A Catena ma piano piano la corona sta scivolando, si arriva a 2.692.000 spettatori (22%). Segue poi TG1 Edizione Straordinaria con 2.438.000 spettatori (17.5%). Su Rai Due l’arrivo del Tour De France tiene incollati allo schermo 1.395.000 spettatori (12.7%). Canale 5 e le sue repliche di The Wall convincono 1.494.000 spettatori (12.6%), mentre Paperissima Sprint risale a 2.375.000 spettatori (16.9%)

Ascolti Tv Domenica 21 Luglio: il pomeriggio

Su Rai 1 il meglio di Domenica In crolla, con 1.323.000 spettatori (12.3%). Dalla Strada al Palco con Nek invece si dimostra amatissimo nonostante sia in replica, conquistando 1.311.000 spettatori (13.6%). Va meglio su Canale 5, ma non di troppo. My Home My Destiny 2 ha convinto 1.558.000 spettatori (14.7%), La Promessa resta sempre vicinissimo, con 1.442.000 spettatori (14.1%). A fare il crollo invece è l’ennesimo film di Rosamunde Pilcher: Un’eredità pesante con appena 980.000 spettatori (10.3%).

Ascolti Tv Domenica 21 Luglio: la mattina

Botto per Rai Uno. I programmi che vanno alla scoperta delle bellezze del nostro paese conquistano il cuore dei telespettatori. Si inizia con Vista Mare, in giro per le nostre coste, che conquista 748.000 spettatori (16%). Si prosegue poi con Linea Verde Estate, sempre il favorito in testa, con ben 2.556.000 spettatori (23.7%). Dopo la Santa Messa, su Canale 5 c’è un basso inizio per Le Storie di Melaverde con 561.000 spettatori (9.9%) nella prima parte e 874.000 spettatori (13.8%) nella seconda. Si riprende molto bene invece Melaverde che conferma 1.678.000 spettatori (18.4%)