Ascolti tv ieri: Zelig e Cena con delitto, chi ha vinto. Sciarelli vola

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda mercoledì 9 novembre 2022

La prima puntata della nuova stagione di Zelig (Canale Cinque) conquista a mani basse la prima serata, interessando 2.6 milioni di utenti (share al 20.6%). Buon esordio (ma non ottimo) per il tandem Claudio Bisio – Vanessa Incontrada. Su Rai Uno di poco sufficiente Cena con Delitto – Knives Out che cattura l’attenzione di 2.4 milioni di spettatori (15%). Molto bene Federica Sciarelli: Chi l’ha visto? (Rai Tre) si conferma una garanzia e coinvolge quasi 2 milioni di persone (12.1%).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di mercoledì 9 novembre 2022:

Rai Uno – Cena con Delitto – Knives Out: 2.452.000 spettatori e il 15% di share;

Canale 5 – Zelig: 2.656.000 spettatori e il 20.6% di share;

Rai Due – Addio al nubilato: 864.000 spettatori e il 4.6% di share;

Italia 1 – Hercules – La Leggenda ha Inizio: 888.000 spettatori e il 4.9% di share;

Rai Tre – Chi l’ha Visto?: 1.951.000 spettatori e il 12.1% di share;

Rete 4 – Controcorrente – Prima Serata: 553.000 spettatori e il 4% di share;

La7 – Atlantide: 519.000 spettatori e il 4% di share;

TV8 – X Factor: 332.000 spettatori e il 2.3% di share;

Nove – Joker – Wild Card: 414.000 spettatori e il 2.3% di share.

Ascolti tv mercoledì 9 novembre 2022: preserale e access prime time

I Soliti Ignoti e L’Eredità continuano a distanziare Striscia la Notizia e Caduta Libera. Lingo (La7) di Caterina Balivo sempre inchiodato all’1% di share.

Rai Uno: I Soliti Ignoti è stato seguito da 4.645.000 spettatori (22.5%);

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.561.000 spettatori (17.3%);

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 3.051.000 spettatori (21.4%) nella prima parte e ne ha avuti 4.373.000 (25.3%) nella seconda;

Canale 5: Caduta Libera ha registrato spettatori 2.201.000 (16.2%) nella prima parte e ne ha avuti 3.387.000 (20.1%) nella seconda.

Rete4: Stasera Italia ha coinvolto 1.102.000 spettatori (5.4%) nella prima parte e 799.000 spettatori (3.8%), nella seconda parte;

Rai3 Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.391.000 spettatori (6.8%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.764.000 spettatori (8.4%);

La7: Otto e Mezzo ha informato 1.577.000 spettatori (7.6%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha coinvolto 171.000 spettatori (1.1%).

Ascolti tv mercoledì 9 novembre 2022: il pomeriggio

Matano sempre con largo distacco rispetto a Barbara d’Urso.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.571.000 spettatori (15.7%);

Rai Uno: Il paradiso delle signore ha intrattenuto 1.704.000 spettatori (20.1%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 2.282.000 spettatori (20.6%);

Rai Due: Bella – Ma’ ha avuto 431.000 spettatori (5%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.373.000 spettatori (19.1%);

Canale 5: Una vita ha raccolto 2.186.000 spettatori (18.8%);

Canale 5: Uomini e Donne ha avuto 2.448.000 spettatori (24.8%);

Canale 5: Il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.363.000 spettatori (16%), quello di Amici ne ha avuti 1.577.000 (18.7%);

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.231.000 spettatori (13.8%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto 1.792.000 spettatori (16%).

Ascolti tv della mattina di mercoledì 9 novembre 2022