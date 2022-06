Ascolti tv ieri, Wonder e Isola dei Famosi: chi l’ha spuntata, i dati

Cosa sarà successo con gli ascolti tv di ieri? Attesissimi dai più curiosi, visto che l’Isola dei Famosi 2022 sta andando in onda anche in queste prime serate d’estate. Il reality è stato prolungato, terminerà lunedì 27 giugno e ieri sera è andata in onda la semifinale. Su Rai Uno c’era il film Wonder con Julia Roberts e Owen Wilson, che ha catturato l’attenzione dei non amanti dei reality show. Il reality l’ha spuntata e la scelta di prolungare il programma si sta rivelando giusta. Di seguito tutti gli ascolti tv di ieri 20 giugno 2022, partendo dalla prima serata:

Rai Uno – Wonder: 2.648.000 spettatori e il 16.3% di share;

Canale 5 – L’Isola dei Famosi: 2.400.000 spettatori e il 20.7% di share;

Rai Due – 911: 900.000 spettatori e il 5.1% di share; 911 Lone Star: 728.000 spettatori e il 4.5% di share;

Italia 1 – Chicago P.D.: 1.027.000 spettatori e il 6.7% di share;

Rai Tre – Report: 1.377.000 spettatori e l’8% di share;

Rete 4 – Quarta Repubblica: 771.000 spettatori e il 6% di share;

La7 – Yellowstone: 303.000 spettatori e il 2.3% di share;

TV8 – Gomorra La Serie: 267.000 spettatori e l’1.9% di share;

Nove – Man in Black 2: 291.000 spettatori e l’1.7% di share.

Ascolti tv lunedì 20 giugno 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Un altro Domani: 1.727.000 spettatori e il 19.14% di share;

Rai Uno – Sei Sorelle: 985.000 spettatori e il 13.37% di share;

Canale 5 – Brave and Beautiful: 1.476.000 spettatori e il 19.57% di share;

Rai Uno – Estate in Diretta: 1.470.000 spettatori e il 18.56% di share;

Canale 5 – Rosamund Pilcher: 932.000 spettatori e il 12.25% di share;

Rai Uno – Reazione a Catena: 3.503.000 spettatori e il 28.21% di share;

Canale 5 – Avanti un altro (Replica): 2.146.000 spettatori e il 18.06% di share;

Rai Uno – Techetechetè: 3.190.000 spettatori e il 18.6% di share;

Canale 5 – Paperissima Sprint: 2.809.000 spettatori e il 16.32% di share;

Rai Due – Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo: 524.000 spettatori e il 3.53% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.301.000 spettatori e il 7.6% di share.

Ascolti della mattina di lunedì 20 giugno 2022