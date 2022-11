Ascolti tv ieri: volano i Mondiali, Barbara d’Urso sempre più giù

Volano i Mondiali 2022 su Rai Uno grazie al Brasile, da sempre una delle Nazioni più forti a calcio. La partita contro la Serbia, che è stata vinta dai brasiliani grazie a due gol di Richarlison, è stata seguita da oltre sei milioni di telespettatori, trionfando così negli ascolti tv della prima serata di giovedì 24 novembre 2022. Ottimo risultato nel pomeriggio di Rai Due con la partita Portogallo-Ghana, che ha appassionato più di tre milioni di spettatori.

Di seguito tutti gli ascolti tv del prime time di giovedì 24 novembre 2022:

Rai Uno, Brasile-Serbia: 6.602.000 telespettatori con il 29.99% di share;

Canale 5, Passaporto per la libertà: 2.009.000 spettatori (11.66%);

Rai Due, Che c’è di nuovo: 478.000 telespettatori e il 3.30% di share;

Italia Uno, Ti presento i miei: 1.061.000 spettatori (5.80%);

Rai Tre, Amore Criminale: 1.130.000 spettatori (6.10%);

Rete 4, Dritto e Rovescio: 1.322.000 spettatori (10.10%);

La 7, PiazzaPulita: 960.000 spettatori (7.50%);

Tv 8, 4 Ristoranti: 539.000 spettatori (3.40%);

Nove, Only Fun-Comic Show: 657.000 spettatori (3.80%).

Ascolti tv giovedì 24 novembre 2022: preserale e access prime time

Rai Uno, L’Eredità-Speciale Mondiali: 2.856.000 spettatori con il 18.82% di share;

Canale 5, Caduta Libera: le repliche hanno interessato 2.106.000 persone nella prima parte (13.71%) e 3.525.000 (20.18%) nella seconda;

Rai Uno, Tg 1: 3.530.000 spettatori col 19.87% di share;

Canale 5, Tg 5: 4.297.000 spettatori col 20%;

Rai Uno, Rai Sport: 4.285.000 spettatori (20.67%);

Canale 5, Striscia la notizia: 3.675.000 spettatori (16.33%).

Ascolti tv del pomeriggio di giovedì 24 novembre 2022

Il Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso continua a perdere ascolti nonostante l’assenza di Alberto Matano. La Vita in Diretta è andato infatti in onda nella versione short sempre per via dei Mondiali in Qatar, che ha stravolto tutta la programmazione di Rai Uno. Dalla prossima settimana, ad esempio, non andrà più in onda Il Paradiso delle Signore, che tornerà a metà dicembre.

Rai Uno, Oggi è un altro giorno ha interessato 1.483.000 telespettatori col 13.57% di share;

Canale 5, Uomini e Donne ha appassionato 2.738.000 spettatori (25.21%) nella prima parte mentre nella seconda 2.199.000 (22.99%);

Rai Uno, Il Paradiso delle Signore è stato seguito da 1.841.000 spettatori (19.51%);

Canale 5, la striscia quotidiana di Amici ha totalizzato 1.884.000 (20.09%) mentre quella del GF Vip ha registrato 1.712.000 (17.95%);

Rai Uno, La vita in diretta short è stato seguito da 2.127.000 (17.32%);

Canale 5, Pomeriggio 5 ha raggiunto nell’anteprima 1.416.000 spettatori (12.70%), poi 1.854.000 (14.26%) mentre nei saluti finali 1.780.000 (12.15%).

