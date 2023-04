By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda venerdì 7 aprile 2023

Il Rito della Via Crucis trasmesso da Rai Uno è stato il programma più visto della prima serata, venendo seguito da 3.8 milioni di persone (20.2% di share). Felicissima Sera di Pio e Amedeo, proposto da Canale Cinque, risale rispetto alla scorsa settimana (interessò 2.54 milioni di spettatori), coinvolgendo quasi 2.9 milioni di utenti (21.3%). Un dato buono per i due comici foggiani. Oltre alle trasmissioni delle reti ammiraglie, l’unico programma in grado di superare il milione di spettatori è stato Quarto Grado su Rete Quattro.

Di seguito tutti i dati relativi agli ascolti tv del prime time di venerdì 7 aprile 2023:

Rai Uno – Rito della Via Crucis presieduto dal Papa: 3.799.000 spettatori (20.2% di share); a seguire In Viaggio, dalle 22:31 alle 23:49, che ha interessato 1.449.000 spettatori (9.9%);

Canale 5 – Felicissima sera – All inclusive!: 2.884.000 spettatori (21.3%);

Rai Due – N.C.I.S.: 800.000 spettatori (4.2%); N.C.I.S. Hawai’i: 672.000 spettatori (3.9%);

Italia 1 – I predoni: 892.000 spettatori (5.1%);

Rai Tre – Se Dio Vuole: 858.000 spettatori (4.7%);

Rete 4 – Quarto Grado: 1.045.000 spettatori (7%);

La7 – Propaganda Live: 736.000 spettatori (5.3%);

TV8 – 4 Ristoranti: 438.000 spettatori (2.7%);

Nove – I migliori Fratelli di Crozza: 599.000 spettatori (3.4%).

Ascolti tv venerdì 7 aprile 2023: preserale e access prime time

Eredità sempre sopra ad Avanti un altro. La seconda parte di Stasera Italia di nuovo sotto il 4% di share.

Rai Uno: Porta a Porta – Speciale Venerdì Santo ha intrattenuto 3.033.000 spettatori (16.9%);

Canale 5: Striscia la Notizia ha convinto 3.467.000 spettatori (18.7%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 2.443.000 spettatori (20.8%) nella prima parte e nella seconda da 3.481.000 spettatori (24.1%);

Canale 5: Avanti un altro ha ottenuto 1.915.000 telespettatori (17.4%) e poi da 2.963.000 utenti (21.3%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha ottenuto 746.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e ne ha avuti 663.000 (3.6%) nella seconda parte.

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.303.000 spettatori (7.3%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.553.000 spettatori (8.3%);

LA7: Otto e Mezzo ha informato 1.153.000 spettatori (6.3%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato prima 167.000 spettatori (1.5%) e poi da 316.000 utenti (2.3%).

Ascolti tv venerdì 7 aprile 2023: il pomeriggio

Rai Uno: A Sua Immagine – Speciale Venerdì Santo: 1.089.000 spettatori (9.9%);

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito 1.173.000 spettatori (12.5%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore è stato visto da 1.617.000 persone (18.6%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.704.000 spettatori (18.6%);

Rai Due: Bella Ma’ di Pierluigi Diaco ha registrato un totale di 548.000 utenti (6.3%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.532.000 telespettatori (20%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.717.000 spettatori (23%);

Canale 5: Uomini e Donne ha avuto un netto di 2.706.000 spettatori (26.9%);

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.270.000 spettatori (16%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha registrato 1.545.000 spettatori (16.4%).

Ascolti tv della mattina di venerdì 7 aprile 2023

Storie Italiane in forte calo.