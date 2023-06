Ascolti Tv ieri: Under 21 ok, Zelig resiste, Liorni surclassa Scotti

Rai Uno, proponendo la sfida dell’Under 21 Francia-Italia, ha conquistato la prima serata intercettando 3.2 milioni di utenti e il 19.1% di share. Zelig su Canale Cinque al 14.8%, conquista 1.9 milioni di spettatori (non male per una replica). Dritto e Rovescio (Rete Quattro) e Chicago Fire (Italia Uno) oltre il muro del milione di utenti, rispettivamente al 9.7% e al 7.3% di share. Numeri disastrosi per Rai Tre che sprofonda all’1.2% con Prima della messa – Bernstein a Caracalla.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di giovedì 22 giugno:

Rai Uno – Europei Under 21 Francia-Italia ha ottenuto una media di 3.206.000 spettatori (19.1%);

Canale 5 – Zelig ha intrattenuto 1.878.000 spettatori (14.8%);

Rai Due – L’Amore a Domicilio è stato seguito da 822.000 spettatori (5.2%);

Italia 1 – Chicago Fire ha tenuto incollati al piccolo schermo 1.162.000 spettatori (7.3%);

Rai Tre – Prima della messa – Bernstein a Caracalla ha intrattenuto 188.000 spettatori (1.2%);

Rete 4 – Dritto e Rovescio è stato seguito da 1.099.000 spettatori (9.7%);

La7 – Speciale Piazza Pulita – I Fuorilegge ha ottenuto una media di 694.000 spettatori (4.3%);

Tv8 – The Crew – Missione impossibile è stato visto da 318.000 spettatori (2.1%);

Nove – Sei Giorni Sette Notti ha intrattenuto 428.000 spettatori (2.9%).

Ascolti tv giovedì 22 giugno 2023: preserale e access prime time

Reazione a Catena sfonda abbondantemente i 3 milioni di utenti nella seconda parte, battendo nuovamente e nettamente Caduta Libera.

Canale 5 – Paperissima Sprint ha intrattenuto 2.845.000 spettatori (16.6%);

Rai Uno – Reazione a catena ha ottenuto una media di 2.251.000 spettatori (23.6%) nella prima parte e di 3.237.000 spettatori (26.4%) nella seconda.

Canale 5 – Caduta Libera ha registrato la presenza di 1.335.000 spettatori (14.9%) nella prima parte e 2.033.000 (17.3%) nella seconda;

Rete 4 – Controcorrente è stato visto da 648.000 spettatori (3.9%) nella prima parte e da 825.000 spettatori (4.8%) nella seconda;

Rai Tre – Il Cavallo e la Torre è stato seguito da 1.169.000 spettatori (6.9%);

Rai Tre – Un Posto al Sole ha intrattenuto 1.378.000 spettatori (8.1%);

La7 – Otto e mezzo ha tenuto incollati al piccolo schermo 1.113.000 spettatori (6.5%);

La7 – Lingo, Parole in Gioco ha intrattenuto 99.000 spettatori (1.1%) nella prima parte e 121.0000 spettatori (1.1%) nella seconda.

Giovedì 22 giugno 2023 ascolti tv: il pomeriggio

Rai Uno – Oggi è un altro giorno ha intrattenuto 1.264.000 spettatori (14.2%);

Rai Uno – Sei Sorelle è stato visto da 863.000 spettatori (12.3%);

Rai Uno – La Vita in diretta è stato seguito da 1.938.000 spettatori (24.5%);

Canale 5 – Beautiful ha intrattenuto 2.625.000 spettatori (22.6%);

Canale 5 – Terra Amara ha tenuto compagnia 2.604.000 spettatori (24%);

Canale 5 – La Promessa ha appassionato 1.969.000 spettatori (21.7%);

Canale 5 – Un altro domani ha registrato una media di 1.008.000 spettatori (14%);

Canale 5 – Tata Giramondo: Missione Italia è stato visto da 915.000 spettatori (12.2%).

Ascolti tv della mattina di giovedì 22 giugno 2023