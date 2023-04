Un passo dal cielo (Rai Uno), nonostante abbia perso più di 150mila utenti rispetto alla scorsa settimana, vince agevolmente la prima serata conquistando 3.65 milioni di spettatori (19.6% di share). Non bene Un boss in salotto (Canale Cinque) che intrattiene 1.9 milioni di persone (10.3%). Male Back to school (Italia Uno): il cambio giorno in palinsesto – prima andava in onda il mercoledì sera – non giova al programma di Federica Panicucci che ha raggiunto soltanto 800mila utenti (5.6%).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di giovedì 20 aprile 2023:

Rai Uno – Un passo dal cielo 7 ha tenuto incollati al piccolo schermo 3.658.000 spettatori (19.6%);

Canale 5 – Un boss in salotto ha totalizzato la presenza di 1.916.000 spettatori (10.3%)

Rai Due – After 2 ha fatto compagnia a 517.000 spettatori (2.6%)

Italia Uno – Back to School ha raggiunto 801.000 spettatori (5.6%)

Rai Tre – Splendida Cornice ha intrattenuto 954.000 spettatori (4.6%)

Rete 4 – Dritto e Rovescio ha tenuto compagnia a 924.000 spettatori (6.2%)

La7 – Piazza Pulita ha totalizzato una media di 790.000 spettatori (5.3%)

Nove – Faking It, Bugie o verità? ha avuto 239.000 spettatori (2%);

Tv8 – Europa League: Roma – Feyenoord è stato seguito da 2.036.000 spettatori (10.4%)

Ascolti tv giovedì 20 aprile 2023: preserale e access prime time

Affari Tuoi sopra di un milione a Striscia la Notizia.

Rai Uno: Affari tuoi hanno totalizzato 4.435.000 spettatori (20.7%);

Rai Uno: Cinque minuti con Bruno Vespa ha intrattenuto 4.168.000 spettatori (21%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 3.547.000 persone (16.6%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 2.798.000 spettatori (22.7%) nella prima parte e nella seconda da 3.930.000 spettatori (25.9%);

Canale 5: Avanti un altro ha ottenuto 2.177.000 telespettatori (18.7%) e poi 3.058.000 utenti (20.9%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha ottenuto 761.000 spettatori (3.7%) e 656.000 spettatori nella seconda (3%);

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.497.000 spettatori (7.4%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.595.000 spettatori (7.4%);

LA7: Otto e Mezzo ha informato 1.517.000 spettatori (7.2%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 135.000 spettatori (1.2%) nella prima parte e 247.000 spettatori (1.7%) nella seconda.

Ascolti tv giovedì 20 aprile 2023: il pomeriggio

Serena Bortone in calo e al 14.3%.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito 1.489.000 spettatori (14.3%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore è stato visto da 1.809.000 spettatori (21.6%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.961.000 spettatori (20.7%);

Rai Due: Bella Ma’ di Pierluigi Diaco ha registrato un totale di 490.000 spettatori (5.6%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.655.000 telespettatori (21.2%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.630.000 spettatori (22.3%);

Canale 5: Uomini e Donne ha avuto un netto di 2.573.000 spettatori (25%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha convinto 1.756.000 spettatori (20.9%);

Canale 5: Il daytime de L’isola dei Famosi ha avuto 1.532.000 spettatori (18.2%);

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.262.000 spettatori (15.5%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha registrato 1.631.000 spettatori (17.1%);

Ascolti tv della mattina di giovedì 20 aprile 2023