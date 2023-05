By

Un passo dal cielo 7 (Rai Uno) conquista senza problemi la prima serata anche se rispetto a sette giorni fa perde circa 150mila utenti: nel prime time di ieri ha coinvolto più di 3.8 milioni di persone (22.1%). Staccatissimo, praticamente doppiato, il film La Matassa (Canale 5) che ha raggiunto 1.9 milioni di spettatori (11.2%), facendo registrare dati tutt’altro che interessanti. Da rivedere anche Back to School (Italia Uno), che continua a fare parecchia fatica: 743mila utenti (5.2%), oltre 150mila in meno se si guarda alla scorsa settimana. Se non è un flop, poco ci manca.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di giovedì 4 maggio 2023:

Rai Uno – Un passo dal cielo 7 ha intrattenuto 3.841.000 spettatori (22.1%);

Canale 5 – La Matassa ha tenuto incollati al piccolo schermo 1.897.000 spettatori (11.2%);

Rai Due – Il giorno sbagliato ha fatto compagnia a 846.000 spettatori (4.5%);

Italia Uno – Back to School ha intrattenuto 743.000 spettatori (5.2%);

Rai Tre – Indovina chi viene a cena ha tenuto compagnia a 787.000 spettatori (4.3%);

Rete 4 – Dritto e Rovescio tenuto incollati al piccolo schermo 914.000 spettatori (6.6%);

La7 – Piazza Pulita ha totalizzato una media di 665.000 spettatori (4.7%)

Nove – Un delitto senza corpo – Il caso Noventa ha intrattenuto 345.000 spettatori (1.9%).

Tv8 – Bruno Barbieri – 4 Hotel è stato visto da 328.000 telespettatori (1.7%).

Ascolti tv giovedì 4 maggio 2023: preserale e access prime time

Male Stasera Italia di Barbara Palombelli che finisce sotto il 4%.

Rai Uno – Affari tuoi ha intrattenuto 4.679.000 spettatori (23.4%);

Rai Uno – Cinque minuti con Bruno Vespa ha tenuto compagnia a 4.335.000 spettatori (22.9%);

Canale5: Striscia la Notizina ha coinvolto 3.374.000 persone (16.9%);

Rai Uno – L’Eredità è stato seguito da 2.615.000 spettatori (24.1%) nella prima parte e nella seconda da 3.764.000 spettatori (26.8%);

Canale 5 – Avanti un altro ha ottenuto una media di 1.777.000 telespettatori (17.7%) nella prima parte e di 2.592.000 utenti (19.3%) nella seconda;

Rete Quattro – Stasera Italia ha intrattenuto 729.000 spettatori (3.8%) nella prima parte e 602.000 spettatori nella seconda (3%);

Rai Tre – Il Cavallo e la Torre ha ottenuto una media di 1.344.000 spettatori (6.9%);

Rai Tre – Un Posto al Sole ha intrattenuto 1.693.000 spettatori (8.4%);

LA7 – Otto e Mezzo ha tenuto compagnia a 1.252.000 spettatori (6.4%);

La7 – Lingo, Parole in Gioco ha intrattenuto 200.000 spettatori (2%) nella prima parte e 284.000 spettatori (2.2%) nella seconda.

Ascolti tv giovedì 4 maggio 2023: il pomeriggio

Il Paradiso delle Signore al 23%, Beautiful, UeD e Terra Amara come al solito sono i programmi più visti del pomeriggio.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito 1.565.000 spettatori (16.5%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore è stato visto da 1.763.000 spettatori (23%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.762.000 spettatori (21.2%);

Rai Due: Bella Ma’ di Pierluigi Diaco ha registrato un totale di 367.000 spettatori (4.7%);

Canale 5: Beautiful ha intrattenuto 2.610.000 telespettatori (21.9%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.686.000 spettatori (23.9%);

Canale 5: Uomini e Donne ha ottenuto una media di 2.538.000 spettatori (27.2%);

Canale 5: Il daytime di Amici è stato seguito da 1.729.000 spettatori (22.7%);

Canale 5: Il daytime de L’isola dei Famosi ha avuto 1.553.000 spettatori (20.8%);

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.241.000 spettatori (17.6%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha tenuto compagnia a 1.548.000 spettatori (18.2%).

