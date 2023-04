Ha vinto la prima serata di giovedì 13 aprile 2023 la fiction Un Passo dal Cielo 7 su Rai 1 con quasi 4 milioni di spettatori di fronte al piccolo schermo. La fiction, però, perde ancora pubblico. Di settimana in settimana si registrano cali per questo titolo Rai. Intanto, non va benissimo a Canale 5, che con il film 10 Giorni senza mamma ha registrato una media di 1 milione e mezzo di telespettatori circa. Bene Tv8, come si poteva immaginare. Ha raccolto più di due milioni di telespettatori con l’incontro di Europa League che ha visto sfidarsi Juventus e Sporting Lisbona. Ecco qui di seguito i dati degli ascolti televisivi di ieri.

Rai Uno – Un passo dal cielo 7 ha tenuto incollati al piccolo schermo 3.834.000 spettatori (21.2%): perde quasi 100.000 telespettatori rispetto alla scorsa settimana

Canale 5 – 10 Giorni senza mamma ha totalizzato la presenza di 1.634.000 spettatori (9.2%)

Rai Due – After ha fatto compagnia a 568.000 spettatori (3%)

Italia Uno – Captain America: The Winter Soldier ha raggiunto 991.000 spettatori (5.6%)

Rai Tre – Splendida Cornice ha intrattenuto 846.000 spettatori (4.2%)

Rete 4 – Dritto e Rovescio ha tenuto compagnia a 1.101.000 spettatori (7.6%)

La7 – Piazza Pulita ha totalizzato una media di 722.000 spettatori (5.1%)

Nove – Faking It, Bugie o verità?

Tv8 – Europa League: Juventus-Sporting Lisbona è stato seguito da 2.477.000 spettatori (12.1%)

Ascolti tv giovedì 13 aprile 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: Soliti Ignoti ha intrattenuto 4.406.000 spettatori (20.4%)

Rai Uno: Cinque minuti con Bruno Vespa ha raggiunto 4.066.000 spettatori (20.2%)

Canale 5: Striscia la Notizia ha raccolto di fronte al piccolo schermo 3.426.000 spettatori (15.9%)

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha fatto compagnia a 3.047.000 spettatori (23.2%), mentre L’Eredità ha raggiunto 4.278.000 spettatori (26.2%)

Canale 5: Avanti il Primo ha totalizzato una media di 2.422.000 spettatori (19.4%), mentre Avanti un Altro ha giocato insieme a 3.415.000 spettatori (21.6%)

Rete Quattro: Stasera Italia ha fatto compagnia a 722.000 spettatori (3.5%) nella prima parte e 639.000 spettatori (2.9%) nella seconda

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha intrattenuto 1.219.000 spettatori (6%)

Rai Tre: Un Posto al Sole ha totalizzato una media di 1.634.000 spettatori (7.5%)

LA 7: Otto e Mezzo ha tenuto compagnia a 1.583.000 spettatori (7.4%)

La 7: Lingo – Parole in Gioco ha intrattenuto 295.000 spettatori (1.9%)

Ascolti tv giovedì 13 aprile 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha tenuto compagnia a 1.696.000 spettatori (15.9%)

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto 1.770.000 spettatori (19.6%)

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 2.182.000 spettatori (21.2%)

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.746.000 spettatori (21.8%)

Canale 5: Terra Amara è stato visto da 2.678.000 spettatori (22.6%)

Canale 5: Uomini e Donne ha intrattenuto ben 2.932.000 spettatori (27.7%)

Canale 5: Il daytime di Amici è stato seguito da 1.945.000 spettatori (21.5%)

Canale 5: Un Altro Domani ha raccolto 1.336.000 spettatori (15.2%)

Canale 5: Pomeriggio 5 ha tenuto compagnia a 1.779.000 spettatori (17.1%)

Ascolti tv della mattina di giovedì 13 aprile 2023