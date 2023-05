A un passo dal cielo (Rai Uno), spostato alla domenica, rispetto all’ultima puntata trasmessa perde circa 200mila utenti ma si impone senza sforzo nella prima serata raggiungendo un ottimo dato, 3.6 milioni di spettatori (20.9% di share). Male Lo show dei record remix (Canale Cinque), con all’ascolto 1.6 milioni di persone (10.9%). Che Tempo Che Fa (Rai Tre) è la solita garanzia per il terzo canale della tv di stato: 2.2 milioni di utenti (11.5%). Per nulla bene Le Iene Inchieste che non sfonda la soglia del milione di spettatori (5.5%).

Tutti gli ascolti tv della prima serata di domenica 7 maggio 2023:

Rai Uno, A un passo dal cielo ha appassionato 3.604.000 spettatori con il 20.9% di share;

Canale 5, Lo show dei record è stato visto da 1.655.000 spettatori con il 10.9% di share;

Rai Due, Crossword Mysteries: Abracadavere della morte è stato seguito da 744.000 spettatori (3.9%);

Italia Uno, Le Iene – Inchieste ha appassionato 906.000 spettatori (5.5%);

Rai Tre, Che Tempo Che Fa ha convinto 2.200.000 persone (11.5%);

Rete 4, Zona Bianca è stato seguito da 460.000 spettatori (3.3%);

La 7, Harry ti presento Sally ha attirato 328.000 spettatori (1.8%);

Tv8, Formula 1 532.000 (5.1); in seconda serata GP Miami è stato visto da 1.055.000 telespettatori (9.6%);

Nove, Little Big Italy ha raggiunto 423.000 persone (2.3%).

Ascolti tv domenica 7 maggio 2023: preserale e access prime time

Vola Affari Tuoi con oltre 4.6 milioni di spettatori.

Rai Uno, Affari tuoi è stato seguito da 4.605.000 spettatori (24.2%);

Canale 5, Paperissima Sprint ha fatto ridere 2.714.000 persone (14.4%);

Rai Uno, L’Eredità ha ottenuto 2.304.000 telespettatori (20%) nella prima parte e 3.273.000 nella seconda (24.2%);

Canale 5: Avanti un altro Story ha raccolto 1.595.000 spettatori (14.8%) nella prima parte e 2.343.000 spettatori (17.9%) nella seconda;

Rete 4: Controcorrente ha registrato nella prima parte 586.000 spettatori (3.3%) e nella seconda 630.000 (3.3%);

La7: In onda ha raggiunto 728.000 telespettatori (3.9%);

Tv8: Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 508.000 telespettatori (2.8%).

Ascolti tv domenica 7 maggio 2023: il pomeriggio

Di nuovo in calo Domenica In che nella seconda e terza parte finisce abbondantemente sotto i 2 milioni di utenti. Non numeri da flop ma il calo inizia ad essere costante. verissimo leader di fascia, come al solito.

Rai Uno: Domenica In ha registrato 2.561.000 spettatori nella prima parte (21.4%), 1.814.000 spettatori nella seconda (17%) e 1.437.000 (14%) nella terza;

Rai Uno: Da noi a ruota libera ha ottenuto 1.320.000 (13.1%);

Canale 5 – Arca di Noè: 2.494.000 spettatori (18.5%);

Canale 5: Beautiful ha appassionato 2.094.000 spettatori (16.5%);

Terra Amara ha registrato 2.169.000 spettatori (19.2%);

Canale 5: Verissimo è stato visto da 2.066.000 spettatori (20.2%) nella prima parte e 1.857.000 nella seconda (18.5%).

Ascolti tv domenica 7 maggio 2023: la mattina