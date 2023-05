Speciale Ulisse: il piacere della scoperta – La corona dei Windsor (Rai1) conquista la prima serata per un soffio (2.9 milioni di utenti e share al 16.9%), battendo la fiction Luce dei tuoi occhi (Canale 5, 2.8 milioni e 16.2%). In lieve calo Chi l’ha visto? (Rai Tre), che non riesce a sfondare i 2 milioni come ha spesso fatto nel corso della stagione.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di mercoledì 3 maggio 2023:

Rai Uno – Speciale Ulisse: il piacere della scoperta – La corona dei Windsor ha raccolto 2.906.000 spettatori (16.9%);

Canale 5 – Luce dei tuoi occhi ha totalizzato 2.823.000 spettatori (16.2%);

Rai Due – Cuori e Delitti: fidanzamento con omicidio ha avuto 757.000 spettatori (4%);

Italia 1 – La maledizione della Prima Luna ha fatto compagnia a 1.176.000 spettatori (6.8%);

Rai Tre – Chi l’ha visto? ha informato 1.836.000 spettatori (10.7%);

Rete 4 – Controcorrente ha raggiunto 549.000 spettatori (3.7%);

La7 – Atlantide ha convinto 485.000 spettatori (2.6%) e nella seconda parte 354.000 (4.3);

Tv8 – A-Team ha ottenuto 407.000 spettatori (2.2%);

Nove – La dura verità ha conquistato 326.000 spettatori (1.8%).

Ascolti tv mercoledì 3 maggio 2023: preserale e access prime time

Affari tuoi incrementa il proprio pubblico e sale a 4.7 milioni di utenti.

Rai Uno: Affari tuoi hanno totalizzato 4.771.000 spettatori (23.1%);

Rai Uno: Cinque minuti con Bruno Vespa ha intrattenuto 4.307.000 spettatori (22%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 3.597.000 persone (17.5%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 2.791.000 spettatori (24.6%) nella prima parte e nella seconda da 3.807.000 spettatori (26.6%);

Canale 5: Avanti un altro in replica ha ottenuto 2.084.000 telespettatori (19.7%) e poi 2.806.000 utenti (20.5%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha ottenuto 707.000 spettatori (3.5%) e 579.000 spettatori nella seconda (2.8%);

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.237.000 spettatori (6.2%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.649.000 spettatori (8%);

LA7: Otto e Mezzo ha informato 1.453.000 spettatori (7.1%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 167.000 spettatori (1.6%) nella prima parte e 308.000 spettatori (2.3%) nella seconda.

Ascolti tv mercoledì 3 maggio 2023: il pomeriggio

Terra Amara e Uomini e Donne padroni del pomeriggio, in crescita Serena Bortone.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito 1.705.000 spettatori (16.4%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore è stato visto da 1.709.000 spettatori (21%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.019.000 spettatori (23.2%);

Rai Due: Bella Ma’ di Pierluigi Diaco ha registrato un totale di 486.000 spettatori (5.7%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.690.000 telespettatori (21.3%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.808.000 spettatori (23.1%);

Canale 5: Uomini e Donne ha avuto un netto di 2.786.000 spettatori (27.3%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha convinto 1.655.000 spettatori (20.5%);

Canale 5: Il daytime de L’isola dei Famosi ha avuto 1.274.000 spettatori (16.4%);

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.188.000 spettatori (15.6%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha registrato 1.659.000 spettatori (19.1%);

Ascolti tv della mattina di mercoledì 3 maggio 2023