Ascolti tv ieri, tutti i dati: Una scomoda verità e Pelè, chi ha vinto

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda giovedì 29 dicembre 2022

C'è posta per te

Uno scomoda verità, Rai Uno, vince con largo vantaggio la prima serata, interessando oltre 3.8 milioni di utenti (share al 22.6%). Dati ottimi per l’ammiraglia della tv di Stato. Risultati piuttosto deludenti invece per Canale Cinque che con Pelè (trasmesso per omaggiare la scomparsa del calciatore brasiliano) ha avuto 1.9 milioni di spettatori (11.5%).

Ecco il dettaglio dei dati Auditel registrati nel prime time di giovedì 29 dicembre 2022.

Rai Uno – Una Scomoda Eredità ha convinto 3.866.000 spettatori (22.6%);

Canale 5 – Pelè è stato visto da 1.902.000 spettatori (11.5%);

Rai Due – Frozen 2 – Il segreto di Arendelle è stato visto da 999.000 persone (5.5%);

Italia Uno – Will Hunting – Genio Ribelle ha convinto 1.109.000 spettatori (6.3%);

Rai Tre – La vita straordinaria di David Copperfield ha guadagnato 564.000 spettatori (3.2%);

Rete 4 – Il film Frozen Planet II – Incanto di Ghiaccio ha appassionato 669.000 spettatori (3.8%);

La 7 – Bad Company – Protocollo Praga ha convinto 495.000 spettatori (2.8%)

Tv 8 – Tutti per 1 – 1 per tutti è stato seguito da 276.000 persone (1.6%);

Nove – Falegnami & Filosofi, è stata vista da 295.000 spettatori (1.6%)

Ascolti tv giovedì 29 dicembre 2022: preserale e access prime time

I Soliti Ignoti stabilmente avanti a Striscia la Notizia.

Rai Uno: I Soliti Ignoti totalizzano 4.261.000 spettatori (20.9%);

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.681.000 spettatori (18.1%);

Rai Uno: L’Eredità ha raccolto 3.080.000 spettatori (21.3%) nella prima parte mentre nella seconda 3.934.000 (23.2%);

Rai Due: Drusilla e L’Almanacco del Giorno Dopo ha raccolto 688.000 spettatori (3.5%);

Canale 5: Caduta Libera in replica ha registrato 2.059.000 spettatori (14.5%) nella prima parte e ne ha avuti 2.977.000 (17.8%) nella seconda

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.417.000 spettatori (7%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.577.000 spettatori (7.7%);

La7: In Onda ha interessato 1.113.000 spettatori (5.5%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 242.000 spettatori (1.5%).

Ascolti tv giovedì 29 dicembre 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.759.000 spettatori (15.9%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.968.000 spettatori (20.6%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.707.000 spettatori (22.3%);

Rai Due: Bella Ma’ ha registrato un netto di 303.000 spettatori (3.1%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.376.000 spettatori (18.1%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.347.000 spettatori (20%);

Canale 5: Il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.606.000 spettatori (15.9%);

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.187.000 spettatori (12.4%);

Canale 5: Tutto per una canzone ha ottenuto 1.068.000 spettatori (9.1%).

