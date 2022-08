By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 13 agosto 2022

Rai Uno ha omaggiato la scomparsa di Piero Angela mandando in onda SuperQuark al posto delle repliche di The Voice Senior. La trasmissione di divulgazione del compianto ‘maestro’ ha vinto in scioltezza la prima serata, intercettando quasi 1.7 milioni di utenti e uno share del 14.9%. Delude Lo Show dei Record su Canale Cinque che ha coinvolto soltanto 1.25 milioni di spettatori (11.9%). Il terzo gradino del podio sul fronte ascolti e share va all’immortale Il buono, il brutto e il cattivo di Sergio Leone: il film, trasmesso su Rai Tre, ha raggiunto quasi 1 milione di persone, siglando uno share dell’8.3%.

Di seguito tutti gli ascolti tv del prime time di sabato 13 agosto 2022:

Rai Uno – SuperQuark ha intrattenuto 1.685.000 spettatori e ha avuto il 14.9 % di share

Canale Cinque – Lo show dei record ha intercettato 1.256.000 spettatori (11.9%)

Rai Due – Tg2 Post ha coinvolto 400.000 spettatori (3.4%)

Italia Uno – Superman & Lois ha avuto un ascolto medio di 456.000 spettatori (4.2%)

Rai Tre – Il buono, il brutto, il cattivo ha convinto 957.000 spettatori (8.3%)

Rete Quattro – Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto ha raggiunto 450.000 spettatori (4.2%)

La7 – The Interpreter ha interessato 382.000 spettatori (3.5%)

TV8 – Se scappi, ti sposo ha fatto compagnia a 352.000 spettatori (3.1%)

Nove – Nove Racconta: Denise ha catturato 192.000 spettatori (1.9%)

Ascolti tv sabato 13 agosto 2022: preserale e access prime time

Techetechetè e Reazione a catena continuano a macinare successi nell’estate 2022. Anche sabato 14 agosto hanno battuto con largo margine i competitor Paperissima Sprint e Avanti un altro in replica.

Rai Uno – Techetechetè ha coinvolto 2.756.000 spettatori (21.7%)

Canale Cinque – Paperissima Sprint ha conquistato 1.816.000 spettatori (14.2%).

Rai Uno – Reazione a Catena ha appassionato nella prima parte 1.760.000 persone (20.6%) mentre nella seconda parte 2.750.000 spettatori (26.3%).

Canale Cinque – Avanti un altro in replica con Paolo Bonolis ha intercettato prima 900.000 spettatori (11.1%) e poi 1.347.000 (13.3%).

Ascolti tv del pomeriggio di sabato 13 agosto 2022