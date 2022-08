Ascolti tv ieri, tutti i dati: sfida Clerici-Pieraccioni, chi ha trionfato

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 27 agosto 2022

The Voice Seniore di Antonella Clerici inarrestabile, anche in replica. Dopo essersi scontrata nelle scorse settimane con Lo show dei record di Gerry Scotti, ieri se l’è vista con il film Se son rose di Leonardo Pieraccioni. Cambia la concorrenza, ma non il risultato: il talent show di Rai Uno ha infatti intercettato quasi 2 milioni di utenti e uno share pari al 16.8%, mentre il film proposto da Canale Cinque ha avuto l’attenzione di 1.4 milioni di spettatori (10.9%).

Bene Rai Due che ha trasmesso il match dei Mondiali di pallavolo Italia Vs Canada, seguito da 1 milione di persone (7.5%). Non male anche Italia Uno che con L’incredibile Hulk ha interessato 849 mila spettatori (6.6%).

Di seguito tutti gli ascolti tv del prime time di sabato 27 agosto 2022:

Rai Uno – The Voice Senior ha intrattenuto 1.962.000 spettatori e ha avuto il 16.8% di share

Canale Cinque – Se son rose ha intercettato 1.423.000 spettatori (10.9%)

Rai Due – Pallavolo: Mondiali, Italia Vs Canada ha coinvolto 1.001.000 spettatori (7.5%)

Italia Uno – L’incredibile Hulk ha avuto un ascolto medio di 849.000 spettatori (6.6%)

Rai Tre – Giù la testa ha convinto 534.000 spettatori (4%)

Rete Quattro – Guardia del corpo ha raggiunto 576.000 spettatori (5%)

La7 – Mato Grosso ha interessato 383.000 spettatori (3%)

TV8 – Matrimonio a quattro mani ha fatto compagnia a 286.000 spettatori (2.2%)

Nove – Tutta la Verità – Il delitto di Avetrana ha catturato 404.000 spettatori (3.4%)

Ascolti tv sabato 27 agosto 2022: preserale e access prime time

Techetechetè a un passo dai 3 milioni di utenti.

Rai Uno – Techetechetè ha coinvolto 2.902.000 spettatori (20.8%)

Canale Cinque – Paperissima Sprint ha conquistato 2.132.000 spettatori (15.3%).

Rai Uno – Reazione a Catena ha appassionato nella prima parte 1.876.000 persone (20.2%) mentre nella seconda parte 2.870.000 spettatori (25.9%).

Canale Cinque – Avanti un altro in replica con Paolo Bonolis ha intercettato nella prima parte 973.000 spettatori (11.1%), mentre nella seconda ne ha avuti 1.502.000 (13.9%).

Ascolti tv del pomeriggio di sabato 27 agosto 2022