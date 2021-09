Ascolti tv ieri: Tu si que vales e Speciale Soliti Ignoti, chi l’ha spuntata

By

Numeri e dettagli relativi agli ascolti assoluti e allo share dei programmi tv in onda sabato 18 settembre 2021

Tu si que vales sbaraglia la concorrenza. Lungo la serata di ieri, sabato 18 settembre 2021, su Canale Cinque, lo show timonato da Maria De Filippi ha interessato 4.138.000 spettatori (27% di share). Su Rai Uno, Amadeus si è difeso con Speciale Soliti Ignoti – Il Ritorno che ha raccolto davanti al piccolo schermo 3.672.000 spettatori (18.9%). A seguire The Walk, visto da 939.000 utenti (6.8%).

Dunque Maria&Co, con Tu si que vales, si confermano irraggiungibili, dando respiro anche a Canale 5 che, nella prima serata precedente, ha visto il GF Vip essere doppiato negli ascolti da Tale e Quale Show di Carlo Conti.

Su Rai2, la semifinale di Pallavolo maschile Italia-Serbia ha avuto 2.206.000 spettatori (11.9%). Su Italia Uno, Ferdinand ha interessato 691.000 spettatori (3.7%). Su Rai Tre, Ricomincio da Raitre è stato guardato da 339.000 spettatori (1.9%). Su Rete quattro, Agente 007 – Licenza di Uccidere ha interessato 739.000 spettatori (4.2%). Su La7, Downton Abbey ha registrato 287.000 spettatori (1.8%). Su Tv8, Caccia a Ottobre Rosso ha raccolto 287.000 spettatori (1.7%). Su Nove, I Misteri di Arce – Chi ha ucciso Serena? ha registrato un interesse di 218.000 spettatori (1.1%).

Ascolti sabato 18 settembre 2021: Access Prime Time e Preserale

Guardando all’access prime time, su Canale 5, Paperissima Sprint ha interessato 3.059.000 spettatori (16%). Su Rai3, Che ci Faccio Qui ha catalizzato l’attenzione di 645.000 spettatori (3.4%). Su Italia Uno, NCIS è stato guardato da 909.000 spettatori (4.8%). Su Rete 4, il talk Controcorrente ha raccolto 838.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 861.000 (4.5%) nella seconda. Su La7, Uozzap! ha interessato 516.000 spettatori (2.7%). Su Tv8, 4 Ristoranti ha incollato davanti al teleschermo 468.000 spettatori (2.5%).

Nel preserale, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente continua a non avere rivali. Il quiz show di Rai Uno ha avuto un ascolto medio di 2.262.000 spettatori (18.7%) mentre Reazione a Catena ha interessato 3.429.000 spettatori (22.9%). Su Canale 5, Gerry Scotti, con Caduta Libera! Il Weekend – Inizia la sfida, ha raccolto 1.432.000 spettatori (12.6%) mentre con Caduta Libera! Il Weekend ne ha interessati 1.971.000 (13.8%).

Ascolti sabato 18 settembre 2021: Verissimo si conferma leader di fascia

Verissimo, nella prima puntata della nuova stagione, si conferma leader della fascia pomeridiana. Silvia Toffanin, su Canale Cinque, si è fatta apprezzare da 1.806.000 spettatori (17.9%). Verissimo – Giri di Valzer ha interessato 1.614.000 (15.1%). Su Rai Uno, Linea Blu ha raccolto 1.825.000 spettatori (12.9%); A Sua Immagine segna il 9.6% con 1.23.000 spettatori nella prima parte e l’8.3% con 1.007.000 spettatori nella seconda; il 60° Anniversario delle Frecce Tricolori è stato visto da a 1.190.000 spettatori (11.3%).

Su Canale Cinque, Beautiful ha interessato 2.314.000 spettatori (15.3%), Una Vita 2.063.000 (15%), Love is in the Air 1.741.000 (15.3%) di share.