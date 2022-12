Ascolti tv ieri: Tu si que vales contro i Mondiali, chi ha vinto

Tu si que vales è tornato in onda con una puntata speciale. Praticamente il meglio dell’edizione appena conclusa. Il varietà prodotto da Maria De Filippi ha sfidato i Mondiali di calcio in Qatar. La competizione calcistica ha avuto la meglio. La partita tra Argentina e Australia, terminata con la vittoria della squadra di Messi, è stata seguita da oltre 6 milioni e mezzo di telespettatori. Lo show di Mediaset non è andato invece oltre i tre milioni.

Il ritorno del Grande Fratello Vip

Per i prossimi due sabati – 10 e 17 dicembre – l’azienda ha deciso di mandare in onda il Grande Fratello Vip. È stato così momentaneamente ripristinato il doppio appuntamento settimanale interrotto a novembre. Ad Alfonso Signorini l’arduo compito di contrastare la concorrenza formata da Ballando con le Stelle. Va precisato, però, che sempre per i Mondiali, Milly Carlucci non andrà in onda per una settimana.

Ascolti tv prima serata sabato 3 dicembre 2022

Tutti gli ascolti tv del prime time di sabato 3 dicembre 2022:

Rai Uno – Argentina VS Australia ha appassionato 6.679.000 telespettatori col 33% di share;

Canale 5 – L’album di Tu si que vales ha intercettato 3.048.000 spettatori (22.6%);

Rai Due – Blue Bloods ha coinvolto 1.040.000 spettatori (5.70%);

Italia Uno – Kung Fu Panda 2 ha avuto un ascolto medio di 869.000 spettatori (4.7%);

Rai Tre –Sei pezzi facili ha convinto 773.000 spettatori (4.70%);

Rete Quattro – La Frode ha raggiunto 721.000 spettatori (4.2%);

La7 – Eden, il meglio di ha interessato 421.000 spettatori (2.70%);

TV8 – Un principe sotto l’albero ha fatto compagnia a 757.000 spettatori (4.30%);

Nove – Whitney Houston, stella senza cielo è stato seguito da 292.000 spettatori (1.8%).

Ascolti tv sabato 3 dicembre 2022: preserale e access prime time

Rai Uno – L’Eredità sfida al campione ha intrattenuto 3.303.000 spettatori (21.72% di share);

Canale 5 – Caduta Libera in replica è stato seguito da 2.156.000 persone (14.56%) e da 3.255.000 utenti (19.41%) nella seconda parte;

Rai Uno – Tg 1 + Rai Sport (3.645.000 21.25% + 4.652.000 24.22%);

Canale 5 – Striscia la notizia ha interessato 3.019.000 (14.72%).

Ascolti tv del pomeriggio di sabato 3 dicembre 2022

Rai Uno: Italia Sì! Viaggiare ha ottenuto 2.018.000 spettatori (14.52%);

Rai Uno: A sua immagine ha registrato 1.327.000 spettatori (10.76%) nella prima parte mentre nella seconda 1.222.000 (10.28%);

Rai Uno: Rai Sport ha appassionato 2.551.000 spettatori (19.88%);

Rai Uno: Olanda VS Usa è stata seguita da 3.643.000 (28.86%);

Canale 5: Beautiful ha totalizzato 2.636.000 spettatori (17.76%);

Canale 5: Verissimo è stato seguito nella prima parte da 2.240.000 spettatori (16.75%) mentre nella seconda da 2.200.000 (18.79%).

Canale 5: Terra Amara ha totalizzato 1.910.000 spettatori (15.76%).

Ascolti tv della mattina di sabato 3 dicembre 2022

Record di stagione per Linea Verde Life, in onda su Rai Uno e condotto da Daniela Ferolla e Marcello Masi. La puntata del 3 dicembre 2022 ha registrato un ottimo risultato. È stata seguita da quasi tre milioni di spettatori (2.664.000) con il 21.4% di share.