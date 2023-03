By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda giovedì 9 marzo 2023

Calo di Che Dio ci Aiuti che conquista comunque agevolmente la prima serata interessando 4 milioni di utenti (22%di share. Sette giorni fa 4.2 milioni). Il Grande Fratello Vip, rispetto allo scorso lunedì, incrementa di circa 200mila utenti il proprio pubblico, venendo seguito da oltre 2.7 milioni di persone (20.4%). Dunque dati ottimi per Rai Uno e buoni per Canale Cinque. Per quel che riguarda la sfida dei talk, ha avuto la meglio di pochissimo Dritto e rovescio che ha battuto sul filo di lana Piazzapulita. Pechino Express, su Sky Uno, è stato visto soltanto da 355mila utenti.

Di seguito tutti i dati relativi agli ascolti tv del prime time di giovedì 9 marzo 2023:

Rai Uno – Che Dio ci aiuti ha appassionato 4.085.000 spettatori (22%)

Canale 5 – Grande Fratello Vip è stato seguito da una media di 2.719.000 spettatori (20.4%);

Rai Due – L’Uomo sul Treno ha totalizzato 769.000 persone (3.9%);

Italia Uno – L’uomo di acciaio ha appassionato 927.000 spettatori (5.1%);

Rai Tre – Splendida cornice è stato visto da 843.000 spettatori (4.1%);

Rete 4 – Dritto e rovescio ha raggiunto 813.000 spettatori (5.4%);

La 7 – Piazzapulita ha convinto 802.000 persone (5.3%);

Nove –Metti la nonna in freezer ha ottenuto 329.000 persone (1.7%);

Tv8 – il match Fiorentina – Sivasspor di Conference League è stato seguito da 897.000 spettatori (4.3%);

SkyUno – Pechino Express è stata la scelta di 355.000 spettatori (1.8%).

Ascolti tv giovedì 9 marzo 2023: preserale e access prime time

Striscia la Notizia in calo e abbondantemente sotto i 4 milioni di utenti.

Rai Uno: Soliti Ignoti hanno totalizzato 4.816.000 spettatori (22.2%);

Rai Uno: Cinque minuti con Bruno Vespa ha intrattenuto 4.595.000 spettatori (22.1%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 3.682.000 spettatori (17%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 3.146.000 spettatori (22.6%) nella prima parte e nella seconda da 4.280.000 (24.8%);

Canale 5: Avanti un altro ha ottenuto 2.200.000 telespettatori (16.6%) e poi 3.436.000 (20.5%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha ottenuto 934.000 spettatori (4.4%) e 832.000 spettatori nella seconda (3.4%);

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.474.000 spettatori (6.7%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.691.000 spettatori (7.7%);

LA7: Otto e Mezzo ha informato 1.621.000 spettatori (7.5%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 183.000 spettatori (1.4%) nella prima parte e 264.000 spettatori (1.6%) nella seconda.

Ascolti tv giovedì 9 marzo 2023: il pomeriggio

Flessione per Serena Bortone che finisce sotto al 15% di share.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito 1.528.000 spettatori (14.9%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore è stato visto da 1.864.000 spettatori (21.2%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.103.000 spettatori (20.5%);

Rai Due: Bella Ma’ di Pierluigi Diaco ha registrato un totale di 384.000 spettatori (4.4%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.564.000 telespettatori (20.3%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.766.000 spettatori (23.4%);

Canale 5: Uomini e Donne ha avuto un netto di 2.702.000 spettatori (26.5%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha appassionato 1.905.000 spettatori (21.7%);

Canale 5: Il daytime del GF Vip ha appassionato 1.740.000 spettatori (20%);

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.285.000 spettatori (15%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha registrato 1.736.000 spettatori (16.8%).

Ascolti tv della mattina di giovedì 9 marzo 2023

Fiorello, con Viva Rai Due, di nuovo oltre il 18%.