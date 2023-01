Altra vittoria in scioltezza per Rai Uno che con Cenerentola ha interessato 3.4 milioni di utenti (share al 19.3%). Doppiato Canale Cinque: A Natale mi sposo ha raggranellato 1.7 milioni di spettatori (10.9%). Un altro indizio che i Cinepanettoni, oltre che ad aver esaurito la loro carica propulsiva al cinema, la stano esaurendo anche sul piccolo schermo. Un declino inevitabile, d’altra parte, visto che rappresentano un mondo e una comicità che, per molti aspetti, non esistono più. Nel resto del palinsesto generalista, solo Italia Uno, con Now You See Me 2, ha superato la soglia del milione di utenti (6.5%).

Da segnalare l’exploit di Stefano De Martino in seconda serata su Rai Due: l’ultima puntata di Bar Stella ha avuto 488.000 spettatori (8.5%).

Ecco il dettaglio dei dati Auditel registrati nel prime time di giovedì 5 gennaio 2023.

Rai Uno – Cenerentola ha convinto 3.395.000 spettatori (19.3%);

Canale 5 – A Natale mi sposo è stato visto da 1.747.000 spettatori (10.9%);

Rai Due –Elisa with Dardust – An Intimate Night è stato visto da 948.000 persone (6.1%);

Italia Uno – Now You See Me 2 ha convinto 1.085.000 spettatori (6.5%);

Rai Tre – Madre Teresa ha guadagnato 812.000 spettatori (4.6%);

Rete 4 – Il film Frozen Planet II – Incanto di Ghiaccio ha appassionato 778.000 spettatori (4.4%);

La 7 – In Their Own Words ha convinto 452.000 spettatori (2.5%)

Tv 8 – D.N.A. (Decisamente non adatti) è stato seguito da 356.000 persone (2%);

Nove – Il Celeste – Roberto Formigoni è stata vista da 274.000 spettatori (1.5%)

Ascolti tv giovedì 5 gennaio 2023: preserale e access prime time

I Soliti Ignoti e L’Eredità nettamente leader di fascia. Drusilla Foer, con L’Almanacco del Giorno Dopo, oltre i 700mila spettatori.

Rai Uno: I Soliti Ignoti totalizzano 4.357.000 spettatori (22%);

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.282.000 spettatori (16.7%);

Rai Uno: L’Eredità ha raccolto 3.025.000 spettatori (21.9%) nella prima parte mentre nella seconda 4.076.000 (25.2%);

Rai Due: Drusilla e L’Almanacco del Giorno Dopo ha raccolto 759.000 spettatori (4.1%);

Canale 5: Caduta Libera in replica ha registrato 1.930.000 spettatori (14.3%) nella prima parte e ne ha avuti 3.013.000 (18.8%) nella seconda

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.217.000 spettatori (6.2%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.474.000 spettatori (7.4%);

La7: In Onda ha interessato 980.000 spettatori (5%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 269.000 spettatori (1.7%).

Ascolti tv giovedì 5 gennaio 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.669.000 spettatori (15.8%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.892.000 spettatori (21%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.555.000 spettatori (22.9%);

Rai Due: Bella Ma’ ha registrato un netto di 452.000 spettatori (4.9%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.544.000 spettatori (18.7%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.475.000 spettatori (21.6%);

Canale 5: Il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.747.000 spettatori (18.4%);

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.157.000 spettatori (12.9%);

Canale 5: Christmas Encore ha ottenuto 1.060.000 spettatori (10.1%).

Ascolti tv della mattina di giovedì 5 gennaio 2023

Funerali del Papa emerito su Rai Uno al 29.1%.