Ascolti tv ieri: Top Dieci e Grand Hotel, chi ha vinto. Dati e dettagli

Rai Uno ottiene l’ennesima vittoria con l’ennesima replica in prima serata: Top Dieci di Carlo Conti, con 1.97 milioni di utenti raggiunti e uno share parti al 16.8% trionfa a mani basse su Grand Hotel – Intrighi e Passioni. La proposta di Canale Cinque si è fermata a soli 1.3 milioni di spettatori (12.3%). Il terzo programma più visto del palinsesto generalista è stato Quarto Grado: Le Storie – Estate (Rete Quattro), che ha coinvolto 927 mila utenti (8.4%). A seguire Chicago MED su Italia Uno: 814mila persone conquistate (6.7%). Non brilla il TG2 Post che ha informato soltanto 623 mila utenti. Ha fatto peggio su Rai Tre Il Sangue e la Parola – Non la Spada ma la Parola Illumini la Via che ha registrato soltanto 500mila utenti.

Di seguito tutti i dati del prime time:

Rai Uno – Top Dieci (Replica) ha avuto 1.974.000 spettatori e il 16.8% di share;

Canale 5 – Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha raccolto 1.334.000 spettatori e il 12.3% di share;

Rai Due – TG2 Post ha intercettato 623.000 spettatori e il 4.7% di share;

Italia 1 – Chicago MED ha registrato 814.000 spettatori e il 6.7% di share;

Rai Tre – Il Sangue e la Parola – Non la Spada ma la Parola Illumini la Via ha coinvolto 498.000 spettatori e ha avuto uno share pari a 3.8%;

Rete 4 – Quarto Grado: Le Storie – Estate ha avuto 927.000 spettatori e l’8.4% di share;

La7 – Eden – Un Pianeta da Salvare: 410.000 spettatori e il 3.7% di share;

TV8 – I delitti del Barlume – Aria di mare è stato seguito da 363.000 spettatori e ha raggiunto il 2.8% di share;

Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 456.000 spettatori e il 3.5% di share.

Ascolti tv venerdì 22 luglio 2022: preserale e access prime time

Rai Uno – Techetechete’ è stato seguito da 2.610.000 spettatori (18.3%).

Canale5: Paperissima Sprint ha interessato una media di 2.226.000 spettatori (15.6%).

Rai Uno: Reazione a catena – L’Intesa Vincente ha raccolto 2.113.000 spettatori (23%) mentre Reazione a catena ha avuto l’attenzione di 3.115.000 utenti (28%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 1.104.000 spettatori (12.6%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 1.720.000 (15.9%).

Ascolti tv venerdì 22 luglio 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Don Matteo ha interessato 1.214.000 spettatori (11.7%) nel primo episodio e ne ha avuti 1.250.000 (13.8%) nel secondo.

Rai Uno: Sei sorelle ha intrattenuto 816.000 spettatori (9.4%).

Rai Uno: Estate in Diretta ha raccolto 1.370.000 spettatori (17.3%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 1.958.000 spettatori (17.3%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 1.920.000 spettatori (18.3%).

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.567.000 spettatori (16.9%).

Canale 5: Terra amara ha avuto un ascolto medio di 1.630.000 spettatori (18.7%).

Canale 5: Cambiare per amore ha fatto compagnia a 896.000 spettatori (11.2%).

Ascolti della mattina di venerdì 22 luglio 2022