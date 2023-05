By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda domenica 30 aprile 2023

Cresce, e non di poco, La Sposa in replica su Rai Uno che rispetto alla scorsa settimana incrementa il proprio pubblico di circa 250mila unità, interessando 2.7 milioni di utenti (15.9%). Stra-battuto Lo Show dei record versione Remix di Canale Cinque che ha avuto un pesante calo di 450mila spettatori. Scotti ha coinvolto 1.8 milioni di utenti (13.1%), dato tutt’altro che entusiasmante. Vola Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio su Rai Tre, raggiungendo quasi 2.3 milioni di persone (12.4%). Le Iene – Inchieste su Italia Uno in ascesa con 1.2 milioni di utenti (7.7%).

Tutti gli ascolti tv della prima serata di domenica 30 aprile 2023:

Rai Uno, La sposa (replica) ha appassionato 2.706.000 spettatori con il 15.9% di share;

Canale 5, Lo show dei record è stato visto da 1.866.000 spettatori con il 13.1% di share;

Rai Due, Crossword Mysteries: Il cruciverba della morte è stato seguito da 880.000 spettatori (4.7%);

Italia Uno, Le Iene – Inchieste ha appassionato 1.245.000 spettatori (7.7%);

Rai Tre, Che Tempo Che Fa ha convinto 2.307.000 persone (12.4%);

Rete 4, Zona Bianca è stato seguito da 594.000 spettatori (4.2%);

La 7, Carlo, il nuovo re ha attirato 358.000 spettatori (2%);

Tv 8, Blackfight è stato seguito da 390.000 spettatori (2.2%);

Nove, Little Big Italy ha raggiunto 369.000 persone (2%).

Ascolti tv domenica 30 aprile 2023: preserale e access prime time

Paperissima Sprint quasi doppiato da Affari Tuoi.

Rai Uno, Affari tuoi è stato seguito da 4.344.000 spettatori (23.3%);

Canale 5, Paperissima Sprint ha fatto ridere 2.745.000 persone (14.8%);

Rai Uno, L’Eredità ha ottenuto 2.651.000 telespettatori (19.9%) nella prima parte e 3.616.000 nella seconda (23.8%);

Canale 5: Avanti un altro Story ha raccolto 1.895.000 spettatori (14.8%) nella prima parte e 2.653.000 spettatori (17.8%) nella seconda;

Rete 4: Controcorrente ha registrato nella prima parte 713.000 spettatori (3.9%) e nella seconda 640.000 (3.4%);

La7: In onda ha raggiunto 616.000 telespettatori (3.3%);

Tv8: Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 476.000 telespettatori (2.6%).

Ascolti tv domenica 30 aprile 2023: il pomeriggio

Domenica In parte bene in sovrapposizione con Beautiful per poi calare nelle sfide contro Terra Amara e Verissimo.

Rai Uno: Domenica In ha registrato 2.554.000 spettatori nella prima parte (19.2%), 2.086.000 spettatori nella seconda (17.9%) e 1.587.000 (14.2%) nella terza;

Rai Uno: Da noi a ruota libera ha ottenuto 1.754.000 (15%);

Canale 5 – Arca di Noè: 2.311.000 spettatori (15.8%);

Canale 5: Beautiful ha appassionato 2.056.000 spettatori (15%);

Terra Amara ha registrato 2.146.000 spettatori (17.4%);

Canale 5: Verissimo è stato visto da 2.256.000 spettatori (20.5%) nella prima parte e 2.144.000 nella seconda (18.1%).

