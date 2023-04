Luce dei tuoi occhi 2 (Canale Cinque), di nuovo in calo, ha raccolto 2.55 milioni di utenti e il 14.6% di share. Ha fatto meglio Tina Anselmi – Una vita per la democrazia (Rai Uno) che ha intercettato quasi 2.9 milioni di spettatori e il 16.1% di share. In forte risalita Le Iene (Italia Uno) al 10.2%. Bene anche Dalla strada al palco (Rai Due), abbondantemente oltre l’1.1 milioni di utenti. La sfida dei talk l’ha conquistata per l’ennesima volta di Martedì (La7), che ha battuta la concorrenza di Fuori dal coro (Rete Quattro) e Cartabianca (Rai Tre).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di martedì 25 aprile 2023:

Rai Uno – Tina Anselmi – Una vita per la democrazia ha raccolto 2.878.000 spettatori (16.1%);

Canale 5 – Luce dei tuoi occhi 3 ha totalizzato 2.552.000 spettatori (14.6%);

Rai Due – Dalla strada al palco ha avuto 1.158.000 spettatori (7.2%);

Italia 1 – Le Iene ha fatto compagnia a 1.344.000 spettatori (10.2%);

Rai Tre – #CartaBianca ha informato 833.000 spettatori (5.1%);

Rete 4 – Fuori dal Coro ha raggiunto 743.000 spettatori (5.3%);

La7 – diMartedì ha convinto 973.000 spettatori (5.9%);

TV8 – Quattro Matrimoni ha conquistato 286.000 spettatori (1.7%);

Nove – Miami Beach ha ottenuto 255.000 spettatori (1.4%).

Ascolti tv martedì 25 aprile 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: Affari tuoi hanno totalizzato 4.366.000 spettatori (22.1%);

Rai Uno: Cinque minuti con Bruno Vespa ha intrattenuto 3.968.000 spettatori (21.4%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 3.392.000 persone (17.2%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 2.813.000 spettatori (22.1%) nella prima parte e nella seconda da 3.801.000 spettatori (25.3%);

Canale 5: Avanti un altro ha ottenuto 2.020.000 telespettatori (16.3%) e poi da 2.864.000 utenti (19.5%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha ottenuto 775.000 spettatori (4.1%) e 710.000 spettatori nella seconda (3.6%);

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.437.000 spettatori (7.6%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.574.000 spettatori (8%);

LA7: Otto e Mezzo ha informato 1.402.000 spettatori (7.2%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 131.000 spettatori (1.1%) nella prima parte e 261.000 spettatori (1.8%) nella seconda.

Ascolti tv martedì 25 aprile 2023: il pomeriggio

Pomeriggio 5 male, solo 12.2%.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito 1.512.000 spettatori (15%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore è stato visto da 1.490.000 spettatori (16.1%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.971.000 spettatori (19.3%);

Rai Due: Bella Ma’ di Pierluigi Diaco ha registrato un totale di 701.000 spettatori (7.6%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.176.000 telespettatori (17.3%);

Canale 5: La replica di Luce dei tuoi occhi ha raccolto 1.532.000 spettatori (14.9%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha convinto 1.284.000 spettatori (13.9%);

Canale 5: Il daytime de L’Isola dei famosi ha intrattenuto 1.145.000 spettatori (12.4%);

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 903.000 spettatori (10%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha registrato 1.268.000 spettatori (12.2%);

Ascolti tv della mattina di martedì 25 aprile 2023