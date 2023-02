Ascolti tv ieri, The Voice sfida Buongiorno mamma: i dati, top e flop

Gli ascolti tv di ieri 17 febbraio 2023 hanno visto protagonisti della prima serata Rai Uno e Canale 5 con The Voice Senior e Buongiorno Mamma! 2. La seconda stagione della fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta è partita bene, anche se ieri sera non è riuscita a superare il programma di Antonella Clerici. C’è stato un piccolo scarto in realtà in termini di spettatori: 200mila circa in più per The Voice Senior. Spettatori in più che hanno permesso di ottenere anche uno share più alto. Per scoprire tutti gli ascolti tv di venerdì 17 febbraio 2023 proseguite nella lettura. Di seguito quelli della prima serata:

Rai Uno – The Voice Senior: 3.602.000 spettatori e il 21.2% di share;

Canale 5 – Buongiorno, Mamma! 2: 3.410.000 spettatori e il 19.8% di share;

Rai Due – N.C.I.S.: 810.000 spettatori e il 3.9% di share; N.C.I.S. Hawai’i: 561.000 spettatori e il 3% di share;

Italia 1 – John Wick: 1.229.000 spettatori e il 6.5% di share;

Rai Tre – Buon compleanno Massimo: 1.038.000 spettatori e il 5.4% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 986.000 spettatori e il 6.5% di share;

La7 – Propaganda Live: 778.000 spettatori e il 5.4% di share;

TV8 – Cucine da Incubo: 354.000 spettatori e il 2% di share;

Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 512.000 spettatori e il 2.6% di share.

Ascolti tv venerdì 17 febbraio 2023: preserale e access prime time

Eredità e Soliti Ignori sempre leader di fascia.

Rai Uno: I Soliti Ignoti totalizzano 4.764.000 spettatori (22.8%);

Canale5: Striscia la Notizina ha convinto una media di 3.879.000 spettatori (18.5%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 3.480.000 spettatori (24%) nella prima parte e nella seconda da 4.679.000 (26.8%);

Canale 5: Avanti un altro ha ottenuto 2.319.000 telespettatori (17.2%) nella prima parte e ne ha convinti 3.619.000 (21.5%) nella seconda;

Rete Quattro: Stasera Italia ha ottenuto 1.002.000 spettatori (4.9%) nella prima parte e ne ha avuti 908.000 (4.3%) nella seconda.

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.549.000 spettatori (7.5%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.729.000 spettatori (8.2%);

LA7: Otto e Mezzo ha informato 1.310.000 spettatori (6.2%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 170.000 spettatori (1.2%) nella prima parte e 258.000 spettatori (1.5%) nella seconda.

Ascolti tv venerdì 17 febbraio 2023: il pomeriggio

In calo Oggi è un altro Giorno di Serena Bortone. Uomini e Donne oltre i 2.8 milioni di utenti è il programma più visto del pomeriggio. Matano batte d’Urso per l’ennesima volta.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito 1.644.000 spettatori (15.3%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore è stato visto da 1.767.000 spettatori (20%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.410.000 spettatori (22%);

Rai Due: Bella Ma’ di Pierluigi Diaco ha registrato un totale di 585.000 spettatori (6.4%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.530.000 telespettatori (19.2%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.727.000 spettatori (22.1%);

Canale 5: Uomini e Donne ha registrato 2.809.000 spettatori (26.3%);

Canale 5: Il daytime di Amici è stato visto da 1.727.000 spettatori (19.5%);

Canale 5: Il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha appassionato 1.485.000 spettatori (17.1%);

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.257.000 spettatori (14%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha registrato 1.662.000 spettatori (15.1%).

