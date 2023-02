The Voice Senior, seppur perde qualche telespettatore (a non aiutare il talent di Rai Uno probabilmente il cambio di giorno in palinsesto), vince la prima serata, coinvolgendo 3.8 milioni di utenti (22% di share mentre nella penultima puntata 4 milioni di spettatori e il 23.8%). Antonella Clerici può sorridere perché il suo show si conferma una garanzia sul fronte auditel. Battuta anche la Coppa Italia (Canale Cinque ha trasmesso il match Roma-Cremonese), che ha avuto 3.5 milioni di utenti (17%). In calo Chi l’ha visto? (Rai Tre), che rispetto a sette giorni fa perde quasi 300mila spettatori.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di mercoledì 1 febbraio 2023:

Rai Uno – The Voice Senior ha avuto 3.844.000 spettatori (22%);

Canale 5 – Coppa Italia, Roma – Cremonese, ha appassionato 3.503.000 spettatori (17%);

Rai Due – La porta rossa è stato seguito da 1.341.000 persone (6.9%);

Italia Uno – Nanny McPhee – Tata Matilda ha ottenuto 1.472.000 spettatori (7.5%);

Rai Tre – Chi l’ha visto? ha totalizzato 1.796.000 spettatori (10.3%);

Rete 4 – Controcorrente ha raggiunto 587.000 spettatori (4%);

La 7 – Atlantide ha convinto 405.000 persone (2.8%);

Tv 8 – Name That Tune – Indovina la Canzone ha fatto compagnia a 326.000 persone (2.7%);

Nove – Al posto tuo è stato seguito da 255.000 spettatori (1.3%).

Ascolti tv mercoledì 1 febbraio 2023: preserale e access prime time

I Soliti Ignoti sfondano il muro dei 5 milioni, Avanti un altro di Bonolis in forte calo.

Rai Uno: I Soliti Ignoti totalizzano 5.207.000 spettatori (23.8%);

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 4.043.000 spettatori (18.9%);

Rai Uno: L’Eredità ha raccolto 3.202.000 spettatori (21.5%) nella prima parte mentre nella seconda 4.585.000 (25.4%);

Canale 5: Avanti un altro ha registrato 2.582.000 spettatori (17.8%) nella prima parte e ne ha avuti 3.277.000 (18.6%) nella seconda;

Rete Quattro: Stasera Italia ha avuto 962.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 951.000 spettatori (4.3%) nella seconda parte;

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.497.000 spettatori (7%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.731.000 spettatori (7.9%);

LA7: Otto e Mezzo ha interessato 1.589.000 spettatori (7.3%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 242.000 spettatori (1.4%).

Ascolti tv mercoledì 1 febbraio 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.680.000 spettatori (15.6%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.762.000 spettatori (19.3%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.109.000 spettatori (18.4%);

Rai Due: Bella Ma’ ha registrato un netto di 562.000 spettatori (6%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.500.000 spettatori (19.6%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.682.000 spettatori (22%);

Canale Cinque: Uomini e Donne ha coinvolto 2.639.000 spettatori (24.5%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha interessato 1.845.000 spettatori (20.2%);

Canale 5: Il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.522.000 spettatori (16.2%);

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.358.000 spettatori (14.5%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto 1.702.000 spettatori (15%).

Ascolti tv della mattina di mercoledì 1 febbraio 2023