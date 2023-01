Grande attesa per gli ascolti tv di ieri venerdì 13 gennaio 2023, che non sono di una serata a caso. Ieri infatti è tornato su Rai Uno The Voice Senior con Antonella Clerici, mentre su Canale 5 sono cominciate le nuove avventure di Fosca Innocenti. La fiction di Vanessa Incontrada è tornata in onda con le puntate della seconda stagione e la sfida con i Senior della Clerici non è affatto semplice. Come sarà andata la prima serata? Di seguito ci sono tutti gli ascolti tv di ieri, con la sfida della prima serata e non solo:

Rai Uno – The Voice Senior: 3.777.000 spettatori e il 23.3% di share;

Canale 5 – Fosca Innocenti 2: 2.568.000 spettatori e il 15.3% di share;

Rai Due – N.C.I.S.: 793.000 spettatori e il 4.1% di share; N.C.I.S. Hawai’i: 649.000 spettatori e il 3.6% di share;

Italia 1 – Safe: 1.337.000 spettatori e il 7.2% di share;

Rai Tre – Lotta Continua: 578.000 spettatori e il 3.1% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.152.000 spettatori e l’8% di share;

La7 – Eden: 380.000 spettatori e il 2.4% di share;

TV8 – Cucine da Incubo: 429.000 spettatori e il 2.5% di share;

Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 528.000 spettatori e il 2.9% di share.

Ascolti tv venerdì 13 gennaio 2023: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.822.000 spettatori e il 26.3% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 1.659.000 spettatori e il 18.5% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.540.000 spettatori e il 14.3% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 1.758.000 spettatori e il 19.7% di share;

Canale 5 – Un altro Domani: 1.252.000 spettatori e il 13.3% di share;

Rai Due – Bella Mà: 472.000 spettatori e il 5.1% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 1.738.000 spettatori e il 18% di share nella presentazione, poi 2.260.000 spettatori e il 19.7% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.664.000 spettatori e il 14.3%, saluti seguiti da 1.853.000 spettatori e il 14% di share nella seconda parte;

Rai Uno – L’Eredità: 4.500.000 spettatori e il 26% di share;

Canale 5 – Avanti un altro!: 3.556.000 spettatori e il 21% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.696.000 spettatori e il 23.2% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.559.000 spettatori e il 7.7% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.462.000 spettatori e il 17.2% di share.

Ascolti della mattina di venerdì 13 gennaio 2023