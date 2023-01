Come sarà andata la seconda sfida tra The Voice Senior e Fosca Innocenti 2? La settimana scorsa non c’è stata storia, la vittoria è andata senza se e senza ma allo show di Antonella Clerici. Ebbene, non solo anche ieri sera la partita è stata vinta da The Voice Senior ma è anche cresciuto negli ascolti tv. Rai Uno ha guadagnato più di 200mila spettatori pari allo 0.5% in più di share. Fosca Innocenti invece non ha subito variazioni rispetto alla settimana scorsa in termini di spettatori: ne ha persi appena 50mila. Lo share però è calato: la settimana scorsa Fosca Innocenti 2 ha registrato il 15.4% di share. Questi invece gli ascolti tv di venerdì 20 gennaio 2023:

Rai Uno – The Voice Senior: 4.032.000 spettatori e il 23.8% di share;

Canale 5 – Fosca Innocenti 2: 2.512.000 spettatori e il 14.4% di share;

Rai Due – N.C.I.S.: 879.000 spettatori e il 4.2% di share; N.C.I.S. Hawai’i: 555.000 spettatori e il 3% di share;

Italia 1 – Mechanic: Resurrection: 1.317.000 spettatori e il 6.7% di share;

Rai Tre – Viareggio 1969: 498.000 spettatori e il 2.5% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.267.000 spettatori e l’8.4% di share;

La7 – Propaganda Live: 851.000 spettatori e il 5.8% di share;

TV8 – Cucine da Incubo: 366.000 spettatori e il 2% di share;

Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 686.000 spettatori e il 3.5% di share.

Ascolti tv venerdì 20 gennaio 2023: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.872.000 spettatori e il 25.21% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 1.925.000 spettatori e il 19.39% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.783.000 spettatori e il 15.65% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 1.942.000 spettatori e il 19.62% di share;

Canale 5 – Un altro Domani: 1.344.000 spettatori e il 13.1% di share;

Rai Due – Bella Mà: 560.000 spettatori e il 5.5% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 2.223.000 spettatori e il 21.37% di share nella presentazione, poi 2.991.000 spettatori e il 24.4% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.355.000 spettatori e il 12.33% di share nella presentazione; 1.908.000 spettatori e il 15.37% di share nella prima parte; 1.871.000 spettatori e il 13.67% di share nei saluti finali;

Rai Uno – L’Eredità: 4.584.000 spettatori e il 26% di share;

Canale 5 – Avanti un altro!: 3.491.000 spettatori e il 20.2% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 5.013.000 spettatori e il 23.7% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.727.000 spettatori e l’8.2% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.975.000 spettatori e il 18.8% di share.

Ascolti della mattina di venerdì 20 gennaio 2023