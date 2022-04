Ascolti tv ieri: The Band e Isola 2022 non convincono, chi l’ha spuntata

Ascolti tv del prime time di venerdì 29 aprile 2022 – The Band di Carlo Conti, in onda su Rai Uno, non ingrana e, rispetto alla prima puntata, perde oltre 500mila utenti: ieri è stato visto da quasi 2.5 milioni di spettatori, share al 13.2% (sette giorni fa 16.2%). Parlare di flop è esagerato ma senza dubbio si è innanzi a dati poco gratificanti. Rispetto a una settimana fa, cresce invece L’Isola dei Famosi. Il reality show di Canale Cinque ha intercettato oltre 2.4 milioni di utenti (venerdì 22 aveva raccolto 2.2 milioni di persone) e uno share del 17.1%. Anche in questo caso non si è di fronte a numeri eccelsi. Il bicchiere mezzo pieno è che il programma di Ilary Blasi consolida il proprio pubblico.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai Uno – The Band: 2.481.000 spettatori e il 13.2% di share;

Rai Due – N.C.I.S: 1.345.000 spettatori e il 5.9% di share; N.C.I.S. Hawai’i: 1.002.000 5%;

Rai Tre – Germinal: 644.000 spettatori e il 3.1% di share;

Canale 5 – L’Isola dei Famosi: 2.463.000 spettatori e il 15.5% di share;

Italia 1 – Rocky III: 1.010.000 spettatori e il 4.8% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.310.000 spettatori e il 8.1% di share;

La7 – Propaganda Live – Diario di Guerra: 816.000 spettatori e il 5.2% di share;

TV8 – I delitti del BarLume – La famiglia navale: 298.000 spettatori e l’1.5% di share;

Nove – Fratelli di Crozza: 1.199.000 spettatori e il 5.6% di share.

Ascolti tv venerdì 29 aprile 2022: il pomeriggio e il preserale

Rai Uno: Soliti Ignoti – Il Ritorno ha coinvolto 4.667.000 spettatori (20.8%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.515.000 spettatori (15.7%).

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 2.669.000 spettatori (%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 3.934.000 spettatori (%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 2.084.000 spettatori (17.4%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 3.160.000 (20.4%).

Ascolti tv venerdì 29 aprile 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.746.000 spettatori (14.8%).

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.016.000 spettatori (21%).

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 1.701.000 spettatori (17.1%).

Rai Due: Detto Fatto ha avuto 454.000 spettatori (4.7%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.378.000 spettatori (17.5%).

Canale 5: Una Vita ha conquistato 2.131.000 spettatori (17.8%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.802.000 spettatori (25.3%).

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha ottenuto 1.974.000 spettatori (21%).

Canale 5: La striscia di 7 minuti de L’Isola dei Famosi ha raccolto spettatori (%).

Canale 5: Il ritorno di Brave and Beautiful ha avuto un ascolto medio di 1.683.000 spettatori (19.1%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.719.000 spettatori (17.4%).

Ascolti della mattina di venerdì 29 aprile 2022